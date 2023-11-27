Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Крым пережил Армагеддон»: последствия шторма на юге России

Вильфанд: шторм в Крыму — самый мощный за всю историю наблюдений

Мощный шторм пришел в Крым и на Кубань, пик пришелся на ночь 27 ноября. Волны в Крыму достигли 7-10 метров в высоту. Это самый мощный шторм на полуострове за всю историю метеорологических наблюдений, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, республика пережила «конкретный Армагеддон».

Ураган накрыл музей-аквариум в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что «шторм века» не пережили более 500 обитателей музея. Стихия уничтожила причал, маяк и устричную ферму Института биологии Южных морей в Севастополе.

На Кубани высота волн достигала 6-7 метров. В море смыло пляжную инфраструктуру и подтопило ближайшие дома. Ураганный ветер повалил деревья и линии электропередачи, примерно полмиллиона человек в Крыму остались без света. На Кубани волны размыли железную дорогу, задержаны около 50 поездов. Недалеко от Анапы на мель выбросило сухогруз Blue Shark. В Сочи из-за непогоды аэропорт временно не мог принимать самолеты.

Известно о 13 пострадавших в Крыму и Севастополе. В Краснодарском крае пострадали пять человек.

Последствия непогоды в Крыму и Краснодарском крае — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Картина дня
«Мы готовимся»: ВСУ не исключают расширения конфликта с Россией
Командующий ВСУ Наев сообщил о подготовке к расширению конфликта с Россией
Суд вынес приговор журналистке Баязитовой по делу о мошенничестве
Скифское золото доставили на Украину
Пожилая супружеская пара пострадала от нападения мужчины с ножом в торговом центре
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме
Играющий в Европе российский футболист рассказал о банкротстве своего клуба
Путин считает, что Запад недооценил российские банки, которые смогли пройти сложности
Новости и материалы
Названы самые популярные песни у россиян в 2023 году
Шеф-повар раскрыл правильный способ приготовления замороженной пиццы дома
НАТО в ближайшие дни согласует рекомендации по реформам для Украины
В Кремле прокомментировали стихийные бедствия на юге России
НАТО призвало продлить перемирие в Газе
Двое детей сбежали из детсада в Набережных Челнах
В Нидерландах рассказали про передачу скифского золота Украине
Лавров рассказал, что будет с санкциями против России после окончания конфликта на Украине
Золото подорожало до максимума с мая на фоне слабости доллара
Известный боец UFC получил условный срок
В рядах ВСУ растет недовольство правительством и Зеленским
В ЛНР более 196 тысяч жителей остались без света из-за плохой погоды
Судьба оборонного соглашения Финляндии с США оказалась в руках парламента
Лавров рассказал, к чему привело внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС
Оззи Осборн рассказал об уходе со сцены
Муж Архаровой надеется, что она сможет выйти из колонии по УДО через год
Путин высказался о возможном смягчении монетарной политики Центробанка
В Подмосковье после снегопада обрушился спортивный комплекс
Все новости
Финляндия хочет закрыть прием заявок на убежище на границе с РФ
Егор Крид потребовал миллион рублей от Мизулиной
Китай отреагировал на сообщения о строительстве подводного тоннеля до Крыма
Комику Руслану Белому не удалось избавиться от статуса иноагента
Зинаида Лобанова
Аборты: запрещать нельзя делать
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по географии за 10-й класс
Ответьте на несколько школьных вопросов по географии и получите оценку
«Будет время, когда я смогу вернуться в Россию» : Борису Гребенщикову* — 70
Мощный ураган обрушился на Крым. Почти полмиллиона человек остались без света
Глава Крыма Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды
«Это произошло? Нет». Экс-генерал ВСУ упрекнул Зеленского за обещания победы
Генерал ВСУ в отставке Кривонос призвал Зеленского говорить правду о фронте
Из Газы освободили пленного россиянина. ХАМАС назвал это ответом на усилия Путина
Channel 12: ХАМАС освободил из заложников гражданина России Рона Кривого
В Турции море вышло из берегов. Шторм движется на Крым
Несколько городов Турции затопило из-за урагана и сильных ливней
Миллион убитых и пропавших. В бегущей строке украинского канала показали потери ВСУ
Украинский канал «1+1» сообщил о потере ВСУ 1,1 млн военных
За «политическое самовыражение». Пресс-секретаря Meta* заочно арестовали в России
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий