«Крым пережил Армагеддон»: последствия шторма на юге России

Мощный шторм пришел в Крым и на Кубань, пик пришелся на ночь 27 ноября. Волны в Крыму достигли 7-10 метров в высоту. Это самый мощный шторм на полуострове за всю историю метеорологических наблюдений, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, республика пережила «конкретный Армагеддон».

Ураган накрыл музей-аквариум в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что «шторм века» не пережили более 500 обитателей музея. Стихия уничтожила причал, маяк и устричную ферму Института биологии Южных морей в Севастополе.

На Кубани высота волн достигала 6-7 метров. В море смыло пляжную инфраструктуру и подтопило ближайшие дома. Ураганный ветер повалил деревья и линии электропередачи, примерно полмиллиона человек в Крыму остались без света. На Кубани волны размыли железную дорогу, задержаны около 50 поездов. Недалеко от Анапы на мель выбросило сухогруз Blue Shark. В Сочи из-за непогоды аэропорт временно не мог принимать самолеты.

Известно о 13 пострадавших в Крыму и Севастополе. В Краснодарском крае пострадали пять человек.

Последствия непогоды в Крыму и Краснодарском крае — в фотогалерее «Газеты.Ru».