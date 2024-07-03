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В Госдуме обвинили США в желании устроить полномасштабную войну

Шеремет: США хотят устроить на Украине полномасштабную войну ударами по РФ

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Senior Airman Gary Hilton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Запада настроены агрессивно против РФ на Украине, поскольку режим украинского лидера Владимира Зеленского уже «трещит», США хотят придать конфликту новый импульс и перевести его в полномасштабную войну. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну», — подчеркнул он.

В этой связи, по мнению депутата, страны Запада стремятся передать ВСУ истребители F-16.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что переданные Украине истребители F-16 будут оперативно уничтожаться российскими военными, так как Киев их будет применять для ударов по российской территории.

Он напомнил, что российские военные уничтожают украинские аэродромы, поэтому есть вероятность, что истребители останутся без мест дислокации. Все это, по мнению военного эксперта, говорит о том, что этот ценный для Киева подарок быстро «превратится в прах». Решение Амстердама о такой помощи политолог назвал ожидаемым, добавив, что к этому шло давно, так как Нидерланды выбирают «русофобскую риторику».

Ранее российские военные нашли на позициях ВСУ американский пулемет 50-х годов.

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