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Сердючка отказался участвовать в концерте в поддержку ВСУ

Сердючка не выступит на фестивале ATLAS UNITED 2024 в Киеве

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, не будет выступать на запланированном в Киеве музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Об этом со ссылкой на менеджера артиста сообщает РИА Новости.

По словам менеджера, причиной отказа стала невозможность подготовить «запланированную эксклюзивную программу на соответствующем уровне», вызванная нехваткой ключевых музыкантов.

Фестиваль ATLAS UNITED 2024 планируется провести в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы заявили, что 15% полученной прибыли пойдут на покупку беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины.

27 июня продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Сердючка поет на русском. Он предположил, что артист, вероятно, хочет проводить концерты в России в будущем и напомнил, что он стал популярным благодаря песням на русском языке.

Ранее продюсер ответил на слухи о тяжелой болезни Сердючки.

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