В США рассказали, о чем Обама предупредил Байдена после дебатов

Экс-президент США Барак Обама предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о сложностях переизбрания для него на фоне провальных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Обама давно беспокоился о том, победит ли его партия Дональда Трампа в ноябре, неоднократно предупреждая Байдена в последние месяцы о том, насколько сложно будет переизбраться. Незадолго до дебатов Обама передал союзникам свою обеспокоенность состоянием гонки», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что Обама при этом не призывал Байдена покинуть президентскую гонку. Он видит свою роль в том, чтобы «помогать Байдену, основываясь на истории их совместной работы», отмечается в сообщении газеты.

До этого член палаты представителей США Ллойд Доггетт (демократ от Техаса) стал первым членом Демократической партии в конгрессе, публично призвавшим президента страны Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов 2024 года.

Ранее в США обеспокоились ухудшением здоровья Байдена в последние месяцы.