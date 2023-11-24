«Краса в погонах»: выбраны самые красивые сотрудницы силовых структур

В Чите прошел конкурс красоты среди сотрудниц силовых структур «Краса в погонах».

Первое место заняла инспектор отдела по работе с личным составом УФСИН России по Забайкальскому краю, капитан внутренней службы Инна Томских. В уголовно-исполнительной системе она работает более семи лет. На службе Томских организовывает участие коллег и членов их семей в конкурсах, акциях, фестивалях и играх, в свободное время — занимается аргентинским танго, играет на музыкальных инструментах, увлекается спортом, участвует в интеллектуальных играх.

Второе место досталось сотруднице Читинской таможни Марии Токаревой. Третье — у сотрудницы управления федеральной службы судебных приставов Марины Леоновой.

На конкурсе девушки демонстрировали свою физическую форму, навыки владения боевым оружием, творческие и интеллектуальные способности.