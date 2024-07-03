Снайперы из отряда «Невский» добровольческого штурмового корпуса, известные под псевдонимами «Сыч» и «Суета», вступили в снайперскую схватку с опытными стрелками ВСУ. Об этом сообщает «Лента.ру».

В течение большей части весны российские бойцы выполняли миссии неподалеку от города Часов Яр, противостоя воинам противоположной стороны и нарушая ротацию противника.

Когда потери пехоты ВСУ от выстрелов «Суеты» и «Сыча» стали значительными, украинское командование послало специальную снайперскую пару с целью ликвидировать российских стрелков.

«Мы предвидели, что они придут за нами. Иногда нам приходится иметь дело с иностранными снайперами, но на этот раз мы столкнулись с украинской парой. У них тоже есть свои профессионалы», — сообщили военные изданию.

Для обнаружения позиций украинских снайперов бойцам отряда «Невский» потребовалось целые сутки. Противник выдал себя, пытаясь сменить свое местоположение.

«Я выстрелил в пулеметчика. Они услышали выстрел и начали менять расположение. Увидев мелькание винтовки, я сделал второй выстрел. После этого все развернулось, как в кино», — поделился Суета.

Сообщается, что второй участник украинской пары остался жив и скрылся.

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