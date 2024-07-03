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В США начали переживать из-за ядерного проекта Трампа

BotAS: план Трампа по ядерному арсеналу только ускорит гонку вооружений

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Gerald Herbert/AP

Ядерный аналитик Джо Чиринчионе выразил опасения относительно программы развития ядерного вооружения, описанной в политическом сборнике «Проект 2025», связанном с Дональдом Трампом. Своим мнением он поделился в статье для журнала «Bulletin of the Atomic Scientists».

Аналитик предупредил, что такие действия могут привести к усилению гонки вооружений по всему миру.

«Проект 2025» был разработан фондом «Наследие» как часть реформаторской программы для потенциального республиканского кандидата на президентских выборах 2024 года. Авторы сборника включали несколько бывших чиновников администрации Трампа, и фонд «Наследие» позиционирует себя как сторонник «трампизма». Их предложения включают значительное ускорение и расширение существующих ядерных и ракетных программ США, увеличение ядерного арсенала за пределами действующих международных соглашений, а также проведение новых ядерных испытаний вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Чиринчионе подчеркнул, что такие шаги могут спровоцировать ускорение гонки вооружений и заставить другие страны, включая Россию, увеличить свои программы по разработке и развертыванию ядерного оружия в ответ на увеличивающуюся угрозу со стороны США.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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