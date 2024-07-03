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В Одессе произошел взрыв

Взрыв произошел в Одессе на юге Украины

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв произошел в городе Одесса на юге Украины. Об этом сообщает издание «Зеркало недели»

Предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящее время в нескольких областях Украины, включая Одесскую область, объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что в Одессе произошел взрыв в нескольких метрах от берега, где купались люди.

29 июня сообщалось о серии взрывов в контролируемом украинскими властями городе Херсоне. 27 июня на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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