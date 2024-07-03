Четыре беспилотника сбили над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что два летательных аппарата были сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов.

Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Богомаз и добавил, что оперативные службы работают на месте.

Накануне вечером Минобороны России сообщало об уничтожении нескольких украинских беспилотников.

Ночью 3 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки безэкипажных катеров.

Позже он рассказал, что в городе в связи с атакой будет ограничен вход на пляжи и набережную.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.