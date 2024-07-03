Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне выбрали самую любимую ягоду

Россияне назвали клубнику своей любимой ягодой

close
100%
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Самой любимой ягодой в России оказалась клубника — она ожидаемо побеждает с огромным отрывом: за нее проголосовало 26% всех опрошенных. Это показало исследование редакции ВФокусе Mail.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Список предложенных ягод был такой: клубника, черешня, малина, земляника, вишня, черника, смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника.

Второе и третье места поделили черешня и малина — по 18%. У земляники — 8%, у вишни и черники — по 7%.

Не менее интересно результаты распределились по регионам: первые места почти везде остались за клубникой, и только в Северо-Кавказском округе с минимальным преимуществом победила черешня: у нее 28% (у клубники 27%).

С остальными позициями в рейтинге все куда интереснее: к примеру, в дальневосточном округе второе место — за жимолостью (16%), которая во всех других регионах находится в конце списка.

Малина забрала «серебро» в Приволжском (23%), Северо-западном, Сибирском (по 20%) и Уральском (19%) округах, а черешня — в Северо-Кавказском (28%), Южном (26%) и Центральном (21%).

Земляника почти везде получила уверенные 10%, а вот на юге ее не любят. В Южном и Северо-Кавказском округах в качестве самой любимой ягоды ее выбрало по 3% респондентов.

Голубику сильнее всего любят на Дальнем Востоке (10%), а чернику — в Северо-Западном (13%) и Уральском округах (9%).

Вишня получила больше всего голосов на Северном Кавказе (11%).

Костяника почти везде заняла последнее место.

Достаточно любопытна и демографическая статистика. Черника почти вдвое популярнее у мужчин, чем у женщин. Клубнике, напротив, женщины отдали больше голосов, чем мужчины. Также мужчины чаще выбирали кизил.

Ранее россиянам рассказали о полезных свойствах клубники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами