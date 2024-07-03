Россияне выбрали самую любимую ягоду

Самой любимой ягодой в России оказалась клубника — она ожидаемо побеждает с огромным отрывом: за нее проголосовало 26% всех опрошенных. Это показало исследование редакции ВФокусе Mail.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Список предложенных ягод был такой: клубника, черешня, малина, земляника, вишня, черника, смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника.

Второе и третье места поделили черешня и малина — по 18%. У земляники — 8%, у вишни и черники — по 7%.

Не менее интересно результаты распределились по регионам: первые места почти везде остались за клубникой, и только в Северо-Кавказском округе с минимальным преимуществом победила черешня: у нее 28% (у клубники 27%).

С остальными позициями в рейтинге все куда интереснее: к примеру, в дальневосточном округе второе место — за жимолостью (16%), которая во всех других регионах находится в конце списка.

Малина забрала «серебро» в Приволжском (23%), Северо-западном, Сибирском (по 20%) и Уральском (19%) округах, а черешня — в Северо-Кавказском (28%), Южном (26%) и Центральном (21%).

Земляника почти везде получила уверенные 10%, а вот на юге ее не любят. В Южном и Северо-Кавказском округах в качестве самой любимой ягоды ее выбрало по 3% респондентов.

Голубику сильнее всего любят на Дальнем Востоке (10%), а чернику — в Северо-Западном (13%) и Уральском округах (9%).

Вишня получила больше всего голосов на Северном Кавказе (11%).

Костяника почти везде заняла последнее место.

Достаточно любопытна и демографическая статистика. Черника почти вдвое популярнее у мужчин, чем у женщин. Клубнике, напротив, женщины отдали больше голосов, чем мужчины. Также мужчины чаще выбирали кизил.

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