Россиянам рассказали о пользе вишни и черешни

Черешню и вишню можно отнести к супер-фруктам, которые могут быть вкусным и полезным дополнением к любому рациону. Эти косточковые плоды не только низкокалорийны и содержат большое количество клетчатки, но и имеют в своем составе множество полезных для организма веществ. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.

Черешня и вишня насыщены витаминами А, С и К, калием, магнием, антиоксидантами, бета-каротином, холином. Все эти составляющие полезны для организма и великолепно дополняют здоровый образ жизни.

«Вишня и черешня — великолепный источник антоцианов, которые являясь антиоксидантами, защищают клетки организма от разрушительного действия свободных радикалов и способны снижать воспалительные процессы в организме. Витамины А и С укрепляют иммунную систему, а высокое содержание калия способствует регулированию водно-солевого баланса и тем самым поддержанию сердечного ритма. Кроме того, эти плоды содержат железо, кальций и клетчатку, которые дают множество других преимуществ», — сказала врач.



Антиоксиданты же снижают окислительный стресс, который ассоциирован с преждевременным старением и хроническими заболеваниями.

«Кроме того, в черешне содержится большое количество полифенолов, способных снижать воспаление и предотвращать повреждение клеток. Как показали исследования, рацион, содержащий большое количество полифенолов, способен улучшить сердечные заболевания, мозговые нарушения и даже различные виды рака», — рассказала она.

Черешня содержит мелатонин, который регулирует цикл сна-бодрствования и способствует более качественному и продолжительному сну.

«Калий, который также содержится в черешне, являясь антагонистом натрия, способствуют снижению артериального давления и уровня общего холестерина, чем улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риски возникновения таких тяжелых осложнений как инфаркт и инсульт. Вкупе антиоксиданты, снижая воспаление и предотвращая разрушение здоровых клеток, и калий, регулирующий водно-солевой обмен, оказывают неоценимую поддержку сердечно-сосудистой системе», — добавила Толмасова.

Здоровье кишечника напрямую связано с его микрофлорой, которую населяют полезные для нашего организма бактерии и микробы. Эта микрофлора обожает клетчатку и другие растительные компоненты, которыми так богата черешня.

«Большое содержание антиоксидантов и противовоспалительных элементов, содержащихся в черешне и вишне, способствует повышению общей выносливости организма и более быстрому восстановлению после физических нагрузок, что замечательно для людей, занимающихся спортом. Эти микроэлементы снижают воспаление, мышечную боль и повреждение мышц. Справедливости ради надо сказать, что эти свойства более присущи вишне, чем черешне», — подчеркнула эксперт.

Поскольку вишня и черешня содержат такое большое количество полезных микроэлементов, они способны помогать и при других серьезных хронических недугах, например при подагре.

«Как показали исследования, употребление вишни способно нейтрализовать мочевую кислоту, повышенный уровень которой и вызывает это серьезное и болезненное состояние», — резюмировала врач.

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