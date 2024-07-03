Россиян предупредили, для людей с какими болезнями жара опаснее всего

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертоники, пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт, люди с нарушениями ритма сердца — более подвержены негативному влиянию жары, поэтому в такую погоду им следует быть более осторожными, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Людмила Кузнецова.

«В качестве защитной реакции во время жары усиливается потоотделение, чтобы охладить организм. Но, с другой стороны, это приводит к сгущению крови и риску образования тромбов, а также потере минералов, что может привести к развитию аритмии сердца. Высокая температура приводит к учащению пульса и повышению артериального давления, тем самым возникает риск развития сосудистых осложнений, таких как инсульт, инфаркт», — рассказала врач.

По ее словам, при отрицательном воздействии жары человек может испытывать: слабость, головную боль, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, тошноту, одышку, сердцебиение.

«При появлении вышеперечисленных симптомов следует уйти в прохладное место, сесть или прилечь, желательно, чтобы рядом кто-то находился. Нужно померить давление, пульс, при необходимости принять препараты, снижающие давление, выпить стакан минеральной воды. При сохранении симптомов больше часа необходимо вызвать скорую помощь», — предупредила кардиолог.

Чтобы снизить негативное влияние жары на организм, она посоветовала соблюдать несколько правил.

«Пить достаточно жидкости, лучше минеральной воды, чтобы профилактировать сгущение крови и минеральную недостаточность. Снизить физическую нагрузку, не носить тяжести, чтобы еще больше не учащать пульс и не повышать давление. Соблюдать режим труда и отдыха (период работы 30-40 минут сочетать с отдыхом 14-20 минут). Поменять рацион питания: исключить жирную пищу, есть больше овощей и фруктов, обязательно употреблять рыбу, уменьшить порции еды. Избегать прямых солнечных лучей и чаще проветривать квартиру», — резюмировала Кузнецова.

Ранее россиянам посоветовали закрывать энергоемкие приложения телефона на жаре.