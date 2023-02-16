Маковецкий, Меньшова, Ярмольник: кто пришел проститься с режиссером Абдрашитовым

В Доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России, режиссером Вадимом Абдрашитовым.

Попрощаться с ним пришли больше 200 человек, в том числе коллеги, ученики, близкие и знакомые артиста. Среди них — режиссеры Алексей Учитель, Андрей Смирнов, Карен Шахназаров, писательница и кинокритик Алла Гербер, актеры Леонид Ярмольник и Валерий Баринов, актриса Юлия Меньшова.

Владимир Путин не смог посетить церемонию, но прислал венок и телеграмму с соболезнованиями. Телеграммы направили также министр культуры Ольга Любимова и премьер-министр Михаил Мишустин.

Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Вадима Абдрашитова не стало 12 февраля. Он умер в возрасте 78 лет из-за онкологического заболевания на фоне последствий коронавирусной инфекции.

Абдрашитов — обладатель кинопремий «Ника» и «Золотой орел». Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Среди самых известных его фильмов — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Магнитные бури», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Поворот», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.