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Новые ракеты и улыбающийся Кич Чен Ын: в КНДР прошел парад в честь 75-летия армии

В Пхеньяне 8 февраля прошли праздничные мероприятия в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА). Главным событием дня стал военный парад на площади Ким Ир Сена.

В маневрах участвовали более 22 тыс. военнослужащих. С трибуны их приветствовал лидер страны Ким Чен Ын. Церемония началась в 20.30 по местному времени (14.30 мск). Это уже не первый раз, когда парады в Пхеньяне проводятся поздно вечером или вообще ночью, а местные жители узнают о них лишь утром.

Как передает агентство Yonhap, в параде участвовала колонна межконтинентальных баллистических ракет, включая «Хвасон-17», также были замечены новые танки, сверхкрупные реактивные системы залпового огня и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки.

Всего армия КНДР насчитывает 1,3 млн военнослужащих (еще около 4 млн находятся в резерве) и входит в пятерку самых многочисленных в мире. Причем срочная служба длится 10 лет для мужчин и 3 года для женщин. У северокорейской армии почти 100 субмарин (у России – около 70, у США – по разным оценкам, от 50 до 60).

Как прошел военный парад в КНДР — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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