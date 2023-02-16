«Самая желанная женщина 1970-х». Умерла актриса Ракель Уэлч

15 февраля на 83-м году жизни скончалась американская актриса и секс-символ 70-х Ракель Уэлч. Она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.

Уэлч родилась в Чикаго 5 сентября 1940 года в семье англичанки и боливийца. С юности отличалась артистичностью, в 19 лет начала выступать в любительском театре. С 1964-го стала получать первые роли в кино в Голливуде.

Популярность к ней пришла в 1966 году после выхода фильмов «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры». В 1974-м Уэлч сыграла Констанцию Бонасье в киноленте «Три мушкетера: Подвески королевы» — за эту работу она была удостоена премии «Золотой глобус».

В 1970-х годах привлекательная внешность и слава актрисы привели ее на обложки журнала «Playboy», в котором Уэлч описывалась как «самая желанная женщина 1970-х».

О ее жизни и творчестве – в фотогалерее «Газеты.Ru».