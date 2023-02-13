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Громкое возвращение Рианны и победа «Канзас-Сити»: как в США прошел Супербоул

В США состоялся 57-й финальный матч Национальной футбольной лиги. «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счетом 38:35. Супербоул — самое рейтинговое мероприятие в Соединенных Штатах, которое ежегодно собирает у экранов телевизоров более 100 млн зрителей. В этом году средняя стоимость билетов на игру поднялась до $10 000 — при вместительности стадиона до 73 000 человек.

В перерыве традиционно проводится музыкальное шоу с участием мировых звезд. В этом году хедлайнером стала певица Рианна. В отличие от артистов, выходивших на сцену Супербоула в прошлые годы, она выступала в одиночку. Исполнительница не пела на сцене пять лет — с премии «Грэмми» 2018 года. Она также давно не выпускала новых альбомов.

Во время выступления Рианны стало ясно, что певица беременна вторым ребенком. Для выступления на Halftime Show звезда выбрала комбинезон от Loewe и куртку от Alaia. В области живота наряд плотно облегал фигуру артистки. После выступления представитель Рианны подтвердил журналистам, что звезда ждет второго ребенка. Первого сына певица родила совсем недавно — в мае 2022 года.

Среди гостей Супербоула на стадионе были замечены певица Адель, рэпер Jay-Z, исполнительница Билли Айлиш, актер Брэдли Купер, который усердно поедал чипсы во время игры, и модель Кара Делевинь.

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