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Редкие фото «гения немого кино»: 75 лет назад не стало Сергея Эйзенштейна

Режиссер, сценарист и профессор ВГИКа Сергей Эйзенштейн умер ровно 75 лет назад – 11 февраля 1948 года. Главный символ советского кино 1920-х годов не сразу попал в эту индустрию – он успел поучиться в Институте гражданских инженеров, изучал японский язык и работал театральным декоратором.

Эйзенштейн родился в состоятельной семье в 1898 году в Риге. Его отец был архитектором, и мальчику смогли дать хорошее образование – он играл на рояле, занимался живописью и фотографией. Революцию 1917 года будущий режиссер встретил в Санкт-Петербурге, позже он говорил, что именно «революционный вихрь» дал ему «свободу самоопределения» и позволил не идти по стопам отца, а выбрать собственный путь.

В 1921 году Эйзенштейн поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские, возглавляемые Всеволодом Мейерхольдом. В апреле 1925-го на экраны выходит его первый фильм «Стачка», а уже в январе следующего года – знаменитый «Броненосец Потемкин». Картину ждал беспрецедентный успех во всем мире. Дальше последовали «Октябрь», «Бежин луг», «Александр Невский», «Иван Грозный» и другие ленты. Над второй частью «Ивана Грозного» режиссер работал после войны, но доснять ее так и не успел. В 1948 году у него случился сердечный приступ.

Эйзенштейн похоронен на Новодевичьем кладбище.

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