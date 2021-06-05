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Плохой парень в Голливуде: лучшие фильмы Марка Уолберга

Биография Марка Уолберга достойна целого фильма: он бросил школу в 13 лет, работал механиком и параллельно крал машины, торговал наркотиками, обвинялся в покушении на двойное убийство — и при всем этом прилежно посещал церковь два раза в неделю. В 90-е Уолберг снимался для Calvin Klein, а также читал рэп в успешной в то время группе New Kids On The Block, а затем — в Funky Bunch.

Актерский путь Марк начал в 1994 году с фильма «Человек эпохи Возрождения». Вот уже 30 лет он делает успешную карьеру в Голливуде: за его плечами две номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», роли в фильмах «Ограбление по-итальянски», «Тед», «Непобедимый», «Ночь в стиле буги», франшизе «Трансформеры» и других крупных проектах. И актер даже не думает останавливаться: сейчас он готовится к съемкам в фильме «Отец Стю», для которого поправился на 20 килограмм.

«Газета.Ru» представляет подборку лучших фильмов Марка Уолберга к его 50-летию.

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Марк Уолберг Марк Уолберг
Марк Уолберг в картине &laquo;Человек эпохи Возрождения&raquo; (1994) Марк Уолберг в картине &laquo;Человек эпохи Возрождения&raquo; (1994)
Леонардо ДиКаприо, Марк Уолберг и Джеймс Мадио в фильме &laquo;Дневник баскетболиста&raquo; (1995) Леонардо ДиКаприо, Марк Уолберг и Джеймс Мадио в фильме &laquo;Дневник баскетболиста&raquo; (1995)
Марк Уолберг и Джон Си Райли в фильме &laquo;Ночи в стиле буги&raquo; (1997) Марк Уолберг и Джон Си Райли в фильме &laquo;Ночи в стиле буги&raquo; (1997)
Дженнифер Энистон и Марк Уолберг в фильме &laquo;Рок-звезда&raquo; (2001) Дженнифер Энистон и Марк Уолберг в фильме &laquo;Рок-звезда&raquo; (2001)
Марк Уолберг в фильме &laquo;Планета обезьян&raquo; (2001) Марк Уолберг в фильме &laquo;Планета обезьян&raquo; (2001)
Шарлиз Терон и Марк Уолберг в фильме &laquo;Ограбление по-итальянски&raquo; (2003) Шарлиз Терон и Марк Уолберг в фильме &laquo;Ограбление по-итальянски&raquo; (2003)
Марк Уолберг и Мэтт Дэймон в картине &laquo;Отступники&raquo; (2006) Марк Уолберг и Мэтт Дэймон в картине &laquo;Отступники&raquo; (2006)
Марк Уолберг в картине &laquo;Преодоление&raquo; (2006) Марк Уолберг в картине &laquo;Преодоление&raquo; (2006)
Марк Уолберг в картине &laquo;Боец&raquo; (2010) Марк Уолберг в картине &laquo;Боец&raquo; (2010)
Марк Уолберг в фильме &laquo;Трансформеры: Эпоха истребления&raquo; (2014) Марк Уолберг в фильме &laquo;Трансформеры: Эпоха истребления&raquo; (2014)
Марк Уолберг и Мила Кунис в фильме &laquo;Третий лишний&raquo; (2012) Марк Уолберг и Мила Кунис в фильме &laquo;Третий лишний&raquo; (2012)
Марк Уолберг и Рейд Миллер в картине &laquo;Хороший Джо Белл&raquo; (2020) Марк Уолберг и Рейд Миллер в картине &laquo;Хороший Джо Белл&raquo; (2020)
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Марк Уолберг
Марк Уолберг в картине «Человек эпохи Возрождения» (1994)
Леонардо ДиКаприо, Марк Уолберг и Джеймс Мадио в фильме «Дневник баскетболиста» (1995)
Марк Уолберг и Джон Си Райли в фильме «Ночи в стиле буги» (1997)
Дженнифер Энистон и Марк Уолберг в фильме «Рок-звезда» (2001)
Марк Уолберг в фильме «Планета обезьян» (2001)
Шарлиз Терон и Марк Уолберг в фильме «Ограбление по-итальянски» (2003)
Марк Уолберг и Мэтт Дэймон в картине «Отступники» (2006)
Марк Уолберг в картине «Преодоление» (2006)
Марк Уолберг в картине «Боец» (2010)
Марк Уолберг в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014)
Марк Уолберг и Мила Кунис в фильме «Третий лишний» (2012)
Марк Уолберг и Рейд Миллер в картине «Хороший Джо Белл» (2020)
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