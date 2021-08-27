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Мощный взрыв прогремел на британском курорте

На промышленном предприятии в английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа произошел крупный пожар, сообщает газета Express.

На кадрах с места происшествия видно, что в здании серьезное возгорание — из окон склада древесины вырываются клубы черного дыма. Пользователи соцсетей утверждают, что перед пожаром слышали мощный взрыв. Экстренные службы эвакуируют жителей близлежащих домов и постояльцев гостиниц. Местных просят плотно закрыть окна и двери.

К месту пожара выехали спасатели и медики — несколько человек пожаловались на отравление угарным газом. Причины происшествия, а также точное число пострадавших пока неизвестно.
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