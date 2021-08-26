26 августа 2021, 14:00 Фоторепортажи «Девочка-скандал»: Земфире — 45

Российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен Земфира Рамазанова родилась 26 августа 1976 года в Уфе. Она приехала в Москву в 1998 году и начала работать со своей группой «Zемфира» над первым альбомом. Всего она выпустила семь студийных альбомов, последний из которых вышел в 2021 году.



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close Земфира, 2008 год С пяти лет Земфира ходила в музыкальную школу по классу фортепиано, была солисткой в хоре, пела на местном телевидении. Первую авторскую песню артистка написала в семь лет. Несмотря на не самый высокий рост (172 см), Земфира занималась баскетболом и даже была капитаном женской юниорской сборной России. В 90-х перед артисткой стоял выбор: заниматься профессиональным спортом или сфокусироваться на творчестве Выбрав музыку, Земфира поступила в Уфимское училище искусств на специальность «эстрадный вокал» и окончила его с красным дипломом. Параллельно артистка подрабатывала пением в ресторанах, а также записывала рекламные джинглы на местной радиостанции и бэк-вокалы для других исполнителей.



На фото: Земфира на выступлении в спорткомплексе «Олимпийский» на концерте «Кинопробы. Виктор Цой. Посвящение», 2000 год Еще в Уфе Земфира основала свою рок-группу вместе с бас-гитаристом Ринатом Ахмадиевым. Также в коллектив вошли барабанщик Сергей Созинов и соло-гитарист Вадим Соловьев. Они давали концерты и был героями публикаций в местных СМИ. С помощью журналистов кассета с записями Земфиры дошла до продюсера группы «Мумий Тролль» Леонида Бурлакова. Вскоре группа начала паковать чемоданы в Москву. Там был записан ее первый альбом “Земфира” (1999). В записи помогали музыканты “Мумий Тролля”. Песня из дебютного альбома “Аривидерчи” занимает 27-ю позицию в списке “100 лучших песен русского рока в XX веке”, «Почему» — 50-ю.



На фото: Земфира на рок-концерте «Максидром», 2000 год Второй альбом Земфиры «Прости меня моя любовь» вышел в 2000 году и стал самым продаваемым диском года (продажи превысили полтора миллиона экземпляров). Самые известные песни альбома — “Хочешь”, “Лондон” и “П.М.М.Л”. Песня «Искала» прозвучала в культовом «Брате 2». В 2010 году “Афиша” провела опрос среди молодых музыкантов, которые включили “Прости меня моя любовь” в топ-50 лучших русских альбомов всех времен.



На фото: Земфира во время концерта, 2008 год Третий альбом «Четырнадцать недель тишины» Земфира выпустила в 2002 году. В России было продано более 1 млн экземпляров альбома, а на Украине — 450 тыс. Диск одержал победу в категории «Лучший альбом» на первой премии Муз-ТВ.



На фото: Земфира в казанском клубе «Пирамида», 2011 год Экспериментальный альбома “Вендетта” (2003) состоит из рок-песен и электронных композиций. Критики высоко оценили альбом и назвали его вторым прорывом после дебютного диска. В него вошли песни «Прогулка», “Дыши”, “Друг” и другие. Альбом “Спасибо” (2007) объединил в себе гитарную рок-музыку и джаз, блюз, трип-хоп и рок-н-ролл. С этим альбомом Земфира отправилась в тур, который начался во Владивостоке, а завершился в Москве. В одном из интервью 2007 года артистка заявила, что группы “Zemfira” больше нет, и она сотрудничает с разными музыкантами.



На фото: Земфира во время концерта, посвященного презентации своего нового альбома «Спасибо» в ЦСИ «Винзавод», 2007 год После диска “Жить в твоей голове” (2013) Земфира не выпускала студийных альбомов в течение восьми лет. В это время она продолжала давать концерты и выезжала в тур “Маленький человек”. Следующий альбом “Бордерлайн” вышел только в 2021 году. Также в этом году она выпустила мини-альбом “Ах” и саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой “Северный ветер”.



На фото: Земфира на концерте британского рок-музыканта Пола Маккартни в СК «Олимпийский», 2011 год По приезде Земфиры в Москву критики описывали ее как “мальчишку-гавроша в драных джинсах, с косой челкой, с гитарой наперевес». Певицу называли “Девочкой-скандал” по аналогии с ее песней и даже присудили ей премию “Скандалист года” (2000) журнала “ОМ”. О личной жизни Земфиры известно немного. Долгие годы она дружит и сотрудничает с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой — часто им приписывают роман. Но официального подтверждения этой информации нет. На вопрос журналистов о сексуальной ориентации Земфира ответила “все мы люди”, а Литвинова призналась в своей бисексуальности.



На фото: Рената Литвинова и Земфира

