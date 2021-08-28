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Умер актер Роман Громадский

На 81-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Роман Громадский, передает ТАСС. Как сообщил его сын, причиной смерти актера стал инсульт.

Громадский родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза он начал служить в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.

В 1966 году Громадский дебютировал в кино, он исполнил главную роль в фильме «Снег среди лета» Георгия Овчаренко. Также он играл в таких кинолентах, как «Сонька Золотая ручка», «Блокада», «Похороните меня за плинтусом», «Двое из ларца», «Человек меняет кожу», «Открытая книга» и других. Кроме того, он появлялся в первых шести сезонах сериала «Ментовские войны».

С 1994 года Громадский работал преподавателем в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где пять лет занимал должность декана факультета искусств. Позднее он стал советником ректора.

Дата и место прощания с актером пока неизвестны.
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