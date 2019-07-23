Трамп обсудил Huawei с главами семи крупных компаний

Американский президент Дональд Трамп встретился с главами семи крупных компаний и обсудил ситуацию с Huawei. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Трамп встречался с главой Google, Intel, Cisco и других корпораций. Они полностью поддержали позицию лидера Соединенных Штатов в отношении ограничений закупок и продаж оборудования Huawei.

Также в Белом доме отмечается, что главы семи компаний попросили Трампа выдать им своевременные решения о выдачи лицензий от минторговли страны. Трамп любезно согласился это сделать.

Ранее сообщалось, что Huawei передумала заменять Android.