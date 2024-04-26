Киев рискует столкнуться с массовым обращением в суд против государства

Украинцы, в том числе беженцы в странах Европейского союза и других странах, начнут массово подавать в суд против украинской власти из-за новых ограничений в получении документа для военнообязанных. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Украинцы, которые находятся сейчас за рубежом, которые лишены возможности получать консульские услуги, будут очень массово подавать в суды с тем, чтобы была восстановлена справедливость», — считает Бондаренко.

По мнению политолога, заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига превысил полномочия, своим указом запретив оказывать консульские услуги потенциальным украинским призывникам.

До этого министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что Литва собирается принять меры по возвращению подлежащих мобилизации военнообязанных украинцев на родину.

Он утверждает, что это 10-15 тыс. человек. Всего с начала конфликта Литва приняла 85,7 тыс. беженцев с Украины.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.