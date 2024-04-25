Кто такой интроверт: особенности типа личности и основные характеристики

Кто такой интроверт
Интроверт — это человек, который предпочитает уединение или небольшие и спокойные группы людей большим социальным событиям. Термин «интроверт» впервые ввел швейцарский психиатр Карл Юнг в начале XX века. В работе «Психологические типы» (1921) он описал два основных типа личности: интроверсию и экстраверсию.
Эти два типа подразделяются на восемь групп по принципу преобладания одной из четырех психических функций — мышление, чувство, ощущение и интуиция. Сами интроверты классифицируются на рациональных, иррациональных, мыслительных, чувствующих, ощущающих и интуитивных.
По Юнгу, интроверсия означает направленность внимания вовнутрь — к своим мыслям и чувствам. Интроверты находят энергию в уединении и саморефлексии, а не в социальных взаимодействиях. Они склонны глубоко обдумывать свои действия, осторожны и аккуратны в общении с другими.
Прямой противоположностью интроверта является экстраверт — активный и коммуникабельный человек, который получает удовольствие и заряд энергии от общения с другими.
Интровертная точка зрения всегда и при всех обстоятельствах стремится поставить эго и субъективные психологические процессы над объектом, объяснила «Газете.Ru» психотерапевт Анастасия Валуева.
По ее словам, главную роль для интроверта играет переживание чувства, а не сам объект в его собственной реальности.
Теории, связанные с интроверсией
Майерс-Бриггс и MBTI
Типология Майерс-Бриггс (MBTI), основанная на работе Юнга, расширила концепцию. По мнению ее авторов, интроверсия связана с рядом других предпочтений — склонностью к мышлению, интуицией или восприятием.
- INTJ (Интроверт, Интуиция, Мысль, Суждение). Такие люди — стратегические мыслители, которые ориентированы на долгосрочные планы и обладают четким видением своих целей. Они склонны к логическому анализу и любят работать в одиночку.
- INFJ (Интроверт, Интуиция, Чувство, Суждение). Эти люди склонны к глубокому пониманию чувств окружающих и проявляют сильное чувство ответственности и справедливости. Они обладают интуицией и стремятся к гармонии в отношениях.
- ISTP (Интроверт, Ощущение, Мысль, Восприятие). Такие практичные и ориентированные на решение проблем интроверты любят работать руками и ценят свою независимость. Они предпочитают действовать, а не обсуждать теории.
- ISFP (Интроверт, Ощущение, Чувство, Восприятие). Эта категория включает креативных людей, которые ценят красоту. Они чувствительны к эмоциям других и предпочитают работать в свободном и ненапряженном окружении.
Пять факторов личности (Большая пятерка)
Модель позволяет оценить индивидуальные особенности личности по пяти показателям: экстраверсия, открытость, доброжелательность, добросовестность и невротизм.
Этот подход включает интроверсию в спектр экстраверсии — их обычно рассматривают как две противоположности. Интроверты в этой модели характеризуются следующими чертами:
- низкая социальная активность: интроверты менее склонны искать социальные взаимодействия и предпочитают уединение;
- высокая степень саморефлексии: они проводят много времени в размышлениях и обдумывании своих действий;
- склонность к осторожности: интроверты могут быть более сдержанными и предпочитать не рисковать.
Ханс Айзенк и теория трехфакторного моделирования
Трехфакторная теория личности — один из основных подходов к пониманию человека при использовании биологических основ. Ее автор немецко-британский психолог Ханс Айзенк полагал, что поведение личности можно описать тремя основными факторами: экстраверсией, нейротизмом и психотизмом.
Айзенк предположил, что экстраверсия и интроверсия связаны с уровнями возбуждения коры головного мозга. Согласно одному из исследований, у интровертов бо́льшая циркуляция крови в лобных долях головного мозга и переднем или лобном таламусе — областях, которые занимаются внутренней обработкой информации.
Интроверты, по мнению психолога, имеют более высокий базовый уровень возбуждения, поэтому избегают излишней стимуляции и ведут менее активный образ жизни. У них существуют определенные признаки: настойчивость, ригидность (неспособность адаптироваться к новым условиям, идти на компромисс или менять свои взгляды и убеждения), субъективизм, скромность, раздражительность.
Теория Грея и биологическая основа
Теория, известная также как теория усиления чувствительности или теория двух систем, разработана психологом Джеффри Греем (он был учеником Айзенка). Она объясняет индивидуальные различия в поведении и эмоциональных реакциях с точки зрения биологических особенностей мозга. Теория Грея состоит из двух основных систем, каждая из которых регулирует определенные аспекты.
- Система поведенческого торможения (BIS). Эта система отвечает за реакцию на сигналы наказания или возможные угрозы. BIS замедляет или останавливает поведение, вызывая чувство тревоги и осторожное поведение. Люди с более активным BIS могут быть склонны к аккуратному подходу во всем, рефлексии и избеганию риска. Это часто наблюдается у интровертов.
- Система поведенческой активации (BAS). BAS отвечает за реакцию на сигналы вознаграждения или положительные стимулы. Эта система способствует активности, стремлению к целям и социальным взаимодействиям. Люди с активным BAS могут быть более склонны к экстраверсии.
Грей полагал, что обе системы основаны на нейробиологических механизмах. BIS связана с лимбической системой, которая отвечает за эмоции и страх. BAS, в свою очередь, связана с системой дофамина, контролирующей мотивацию и вознаграждение.
Сильные и слабые стороны интровертов
Преимущества интровертов
Глубокое мышление и анализ. Интроверты склонны к рефлексии и глубокому обдумыванию. Они могут тщательно анализировать информацию и рассматривать разные точки зрения, что приводит к более взвешенным решениям. Интроверты часто задаются различными вопросами, размышляют над идеями и осознанно стремятся к саморазвитию.
Самодостаточность. Интроверты чувствуют себя комфортно в одиночестве, что позволяет им работать независимо и с высокой концентрацией. Они могут быть продуктивными и креативными без необходимости внешней стимуляции.
Эмпатия и внимательность. Интроверты могут быть внимательными слушателями и проявлять высокую степень эмпатии. Они часто уделяют внимание деталям и способны устанавливать глубокие связи с другими людьми. Это делает их личностями, которые умеют утешать и поддерживать.
Интроверты хорошо выражают мысли письменно. Благодаря развитыми аналитическим способностями и небольшой любви к личному общению с малознакомыми людьми они чаще пишут электронными письма и сообщения, при этом излагая мысли достаточно четко.
Сосредоточенность на качестве, а не количестве. Интроверты предпочитают глубокие и осмысленные отношения вместо большого числа поверхностных контактов. Это позволяет им создавать прочные связи и доверительные отношения.
Творческий потенциал. Склонность к внутреннему мышлению может способствовать развитию творческих идей. Интроверты часто находят вдохновение в своем внутреннем мире и обладают богатым воображением. Именно поэтому среди людей искусства так много интровертных личностей.
Недостатки интровертов
Ограниченные социальные связи. Интроверты могут испытывать трудности с расширением своего социального круга, так как предпочитают уединение или небольшие группы. Это может привести к чувству изоляции или упущенным возможностям (карьерный рост, образование семьи).
Недостаток уверенности в себе. Интроверты могут испытывать трудности в выражении своих мыслей в больших группах или на публичных выступлениях. Это порой чревато комплексами и оборачивается странным поведением среди незнакомцев.
Чрезмерное обдумывание. Склонность к глубокому анализу может привести к чрезмерному обдумыванию. Это может вызывать тревогу или замедлять принятие решений. Интроверты часто испытывают сложности, опасаясь рисков.
Медленное приспособление к новым ситуациям. Таким людям тяжело адаптироваться к новым или неожиданным обстоятельствам. Они могут предпочитать знакомую обстановку и рутину.
Ограниченные возможности в карьере. Интроверты иногда сталкиваются с препятствиями в карьерном росте, особенно в сферах, требующих высокой степени экстраверсии, — с продажами, публичными выступлениями или руководством большими командами.
Отличия интровертов от социофобов
Природа предпочтений
Интроверты предпочитают уединение или небольшие группы, потому что это их естественное состояние. Такие люди чувствуют себя комфортно в спокойной обстановке и находят энергию в уединении или среди близких друзей.
Социофобы. Социофобия — это тревожное расстройство, характеризующееся сильным страхом социального взаимодействия. Люди с этим расстройством избегают контактов с другими из-за опасений осуждения, смущения или негативной оценки со стороны.
Социальное поведение
Интроверты могут участвовать в социальных мероприятиях и спокойно общаться с людьми, но часто предпочитают побыть наедине с собой. Это не связано с тревогой или страхом — им просто комфортнее в таких условиях.
Социофобы испытывают сильный страх или беспокойство при большом скоплении людей, что может приводить к избеганию контакта с другими вообще. Этот страх порой настолько сильный, что препятствует нормальному функционированию в обществе.
Физические симптомы
Интроверты обычно не испытывают каких-то неприятных физических симптомов в окружении людей, хотя могут чувствовать усталость или желание уединиться после общения.
Социофобы могут ощущать физические симптомы — учащенное сердцебиение, потливость, дрожь или тошноту, — когда находятся в группах людей. Эти проявления связаны с сильной тревогой.
Отличия интровертов от экстравертов
Источник энергии
Интроверты получают энергию от уединения или пребывания в небольших, спокойных группах. Время, проведенное в одиночестве, помогает им восстановиться и набраться сил.
Экстраверты получают энергию от общения и социального взаимодействия. Они чувствуют себя бодрее и энергичнее после взаимодействия с другими.
Социальное поведение
Интроверты предпочитают меньшие и более интимные социальные круги. Интроверты часто избегают больших, шумных мероприятий и предпочитают спокойные встречи.
Экстраверты склонны к активной социальной жизни, им нравятся большие собрания и многолюдные мероприятия. Они часто бывают душой компании и легко заводят новые знакомства.
Коммуникация
Интроверты обычно более сдержаны в общении и не любят пустую болтовню, отдавая предпочтение глубоким и содержательным разговорам. Они тщательно обдумывают свои слова.
Экстраверты любят говорить, они более открыты и экспрессивны. Они чаще участвуют в обсуждениях и не испытывают затруднений при разговоре с незнакомцами.
Подход к решениям
Интроверты склонны к обдумыванию и анализу перед принятием решений. Интроверты часто осторожны и стараются избегать рисков.
Экстраверты более склонны к действию и риску. Они могут принимать решения быстро и зачастую интуитивно.
Реакция на стимулы
Интроверты из-за высокой чувствительности к стимулам могут чувствовать себя перегруженными в шумных или хаотичных обстановках. Они предпочитают спокойствие и уединение.
Экстраверты, напротив, ищут новые впечатления. Они могут заскучать без активности или общения.
Интроверты и экстраверты не являются взаимоисключающими категориями. Многие люди обладают чертами обоих типов в разной степени. Амбиверты — это те, кто сбалансировано сочетают в себе интровертные и экстравертные характеристики.
Психологи в принципе все чаще отказываются от типологии по интроверсии и экстраверсии, потому что она недостаточно отражает глубину индивидуума. Деление людей, основанное на одном измерении, игнорирует сложность личности и недостаточно информативно. Это также способствует созданию стереотипов и упрощений.
Типы личности не определяют способности и потенциал человека. Интроверты и экстраверты могут быть успешными в разных областях, поскольку каждый из них обладает уникальными сильными сторонами.
Мифы об интровертах
Интроверты — это замкнутые люди
Миф: интроверты не любят общаться и предпочитают полное уединение.
Реальность: интроверты могут наслаждаться общением, но предпочитают небольшие, спокойные группы или одиночество. Они действительно могут быть замкнутыми, но не из-за своего типа личности. Тем более не все интроверты избегают социальных контактов.
Интроверты — это застенчивые люди
Миф: интроверты всегда застенчивы и неуверены в себе.
Реальность: застенчивость и интроверсия — это разные вещи. Застенчивость связана с тревогой при общении с людьми, в то время как интроверсия — это предпочтение уединения. Интроверты могут быть уверенными и не испытывать затруднений при общении.
Интроверты не умеют работать в команде
Миф: интроверты не могут эффективно работать в коллективе.
Реальность: интроверты могут быть отличными командными игроками, они просто предпочитают тихую и структурированную рабочую среду. Они могут быть хорошими слушателями и способны к глубокому анализу.
Интроверты не могут быть лидерами
Миф: лидерство требует экстраверсии и активности.
Реальность: интроверты могут быть эффективными лидерами благодаря своей способности к размышлению и слушанию. Они часто принимают взвешенные решения и создают более глубокие связи с командой. Многие известные лидеры, например, Билл Гейтс или Илон Маск, обладают интровертными чертами.
Интроверты всегда хотят быть одни
Миф: интроверты избегают любого взаимодействия и хотят постоянно быть одни.
Реальность: интроверты ценят время, проведенное в одиночестве, но они также наслаждаются общением с близкими людьми. Они просто нуждаются в большей уединенности, чтобы восстановить энергию.