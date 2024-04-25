Кто такой интроверт: особенности типа личности и основные характеристики Какие сильные и слабые стороны у интровертов, как их отличить от экстравертов и социофобов

Многие считают интровертов замкнутыми людьми, которые всегда хотят быть одни, не умеют быть лидерами и работать в команде. «Газета.Ru» узнала у психотерапевта, какой на самом деле человек с таким типом личности, в чем особенности его характера и какие из них становятся его сильными и слабыми сторонами.

Кто такой интроверт

Интроверт — это человек, который предпочитает уединение или небольшие и спокойные группы людей большим социальным событиям. Термин «интроверт» впервые ввел швейцарский психиатр Карл Юнг в начале XX века. В работе «Психологические типы» (1921) он описал два основных типа личности: интроверсию и экстраверсию.

Эти два типа подразделяются на восемь групп по принципу преобладания одной из четырех психических функций — мышление, чувство, ощущение и интуиция. Сами интроверты классифицируются на рациональных, иррациональных, мыслительных, чувствующих, ощущающих и интуитивных.

По Юнгу, интроверсия означает направленность внимания вовнутрь — к своим мыслям и чувствам. Интроверты находят энергию в уединении и саморефлексии, а не в социальных взаимодействиях. Они склонны глубоко обдумывать свои действия, осторожны и аккуратны в общении с другими.

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Прямой противоположностью интроверта является экстраверт — активный и коммуникабельный человек, который получает удовольствие и заряд энергии от общения с другими.

Интровертная точка зрения всегда и при всех обстоятельствах стремится поставить эго и субъективные психологические процессы над объектом, объяснила «Газете.Ru» психотерапевт Анастасия Валуева.

Такая установка придает субъекту ценность большую, чем объекту. Следовательно, уровень ценности объекта всегда будет ниже уровня ценности субъекта. Объект имеет лишь второстепенное значение. Анастасия Валуева Психотерапевт

По ее словам, главную роль для интроверта играет переживание чувства, а не сам объект в его собственной реальности.

Теории, связанные с интроверсией

Майерс-Бриггс и MBTI

Типология Майерс-Бриггс (MBTI), основанная на работе Юнга, расширила концепцию. По мнению ее авторов, интроверсия связана с рядом других предпочтений — склонностью к мышлению, интуицией или восприятием.

INTJ (Интроверт, Интуиция, Мысль, Суждение). Такие люди — стратегические мыслители, которые ориентированы на долгосрочные планы и обладают четким видением своих целей. Они склонны к логическому анализу и любят работать в одиночку.

INFJ (Интроверт, Интуиция, Чувство, Суждение). Эти люди склонны к глубокому пониманию чувств окружающих и проявляют сильное чувство ответственности и справедливости. Они обладают интуицией и стремятся к гармонии в отношениях.

ISTP (Интроверт, Ощущение, Мысль, Восприятие). Такие практичные и ориентированные на решение проблем интроверты любят работать руками и ценят свою независимость. Они предпочитают действовать, а не обсуждать теории.

ISFP (Интроверт, Ощущение, Чувство, Восприятие). Эта категория включает креативных людей, которые ценят красоту. Они чувствительны к эмоциям других и предпочитают работать в свободном и ненапряженном окружении.

Пять факторов личности (Большая пятерка)

Модель позволяет оценить индивидуальные особенности личности по пяти показателям: экстраверсия, открытость, доброжелательность, добросовестность и невротизм.

Этот подход включает интроверсию в спектр экстраверсии — их обычно рассматривают как две противоположности. Интроверты в этой модели характеризуются следующими чертами:

низкая социальная активность: интроверты менее склонны искать социальные взаимодействия и предпочитают уединение;

высокая степень саморефлексии: они проводят много времени в размышлениях и обдумывании своих действий;

склонность к осторожности: интроверты могут быть более сдержанными и предпочитать не рисковать.

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Ханс Айзенк и теория трехфакторного моделирования

Трехфакторная теория личности — один из основных подходов к пониманию человека при использовании биологических основ. Ее автор немецко-британский психолог Ханс Айзенк полагал, что поведение личности можно описать тремя основными факторами: экстраверсией, нейротизмом и психотизмом .

Айзенк предположил, что экстраверсия и интроверсия связаны с уровнями возбуждения коры головного мозга. Согласно одному из исследований, у интровертов бо́льшая циркуляция крови в лобных долях головного мозга и переднем или лобном таламусе — областях, которые занимаются внутренней обработкой информации.

Интроверты, по мнению психолога, имеют более высокий базовый уровень возбуждения, поэтому избегают излишней стимуляции и ведут менее активный образ жизни. У них существуют определенные признаки: настойчивость, ригидность (неспособность адаптироваться к новым условиям, идти на компромисс или менять свои взгляды и убеждения), субъективизм, скромность, раздражительность.

Теория Грея и биологическая основа

Теория, известная также как теория усиления чувствительности или теория двух систем, разработана психологом Джеффри Греем (он был учеником Айзенка). Она объясняет индивидуальные различия в поведении и эмоциональных реакциях с точки зрения биологических особенностей мозга. Теория Грея состоит из двух основных систем, каждая из которых регулирует определенные аспекты.

Система поведенческого торможения (BIS). Эта система отвечает за реакцию на сигналы наказания или возможные угрозы. BIS замедляет или останавливает поведение, вызывая чувство тревоги и осторожное поведение. Люди с более активным BIS могут быть склонны к аккуратному подходу во всем, рефлексии и избеганию риска. Это часто наблюдается у интровертов.

Система поведенческой активации (BAS). BAS отвечает за реакцию на сигналы вознаграждения или положительные стимулы. Эта система способствует активности, стремлению к целям и социальным взаимодействиям. Люди с активным BAS могут быть более склонны к экстраверсии.

Грей полагал, что обе системы основаны на нейробиологических механизмах. BIS связана с лимбической системой, которая отвечает за эмоции и страх. BAS, в свою очередь, связана с системой дофамина, контролирующей мотивацию и вознаграждение.

Сильные и слабые стороны интровертов

Преимущества интровертов

Глубокое мышление и анализ. Интроверты склонны к рефлексии и глубокому обдумыванию. Они могут тщательно анализировать информацию и рассматривать разные точки зрения, что приводит к более взвешенным решениям. Интроверты часто задаются различными вопросами, размышляют над идеями и осознанно стремятся к саморазвитию.

Самодостаточность. Интроверты чувствуют себя комфортно в одиночестве, что позволяет им работать независимо и с высокой концентрацией. Они могут быть продуктивными и креативными без необходимости внешней стимуляции.

Эмпатия и внимательность. Интроверты могут быть внимательными слушателями и проявлять высокую степень эмпатии. Они часто уделяют внимание деталям и способны устанавливать глубокие связи с другими людьми. Это делает их личностями, которые умеют утешать и поддерживать.

Интроверты хорошо выражают мысли письменно. Благодаря развитыми аналитическим способностями и небольшой любви к личному общению с малознакомыми людьми они чаще пишут электронными письма и сообщения, при этом излагая мысли достаточно четко.

Сосредоточенность на качестве, а не количестве. Интроверты предпочитают глубокие и осмысленные отношения вместо большого числа поверхностных контактов. Это позволяет им создавать прочные связи и доверительные отношения.

Творческий потенциал. Склонность к внутреннему мышлению может способствовать развитию творческих идей. Интроверты часто находят вдохновение в своем внутреннем мире и обладают богатым воображением. Именно поэтому среди людей искусства так много интровертных личностей.

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Недостатки интровертов

Ограниченные социальные связи. Интроверты могут испытывать трудности с расширением своего социального круга, так как предпочитают уединение или небольшие группы. Это может привести к чувству изоляции или упущенным возможностям (карьерный рост, образование семьи).

Недостаток уверенности в себе. Интроверты могут испытывать трудности в выражении своих мыслей в больших группах или на публичных выступлениях. Это порой чревато комплексами и оборачивается странным поведением среди незнакомцев.

Чрезмерное обдумывание. Склонность к глубокому анализу может привести к чрезмерному обдумыванию. Это может вызывать тревогу или замедлять принятие решений. Интроверты часто испытывают сложности, опасаясь рисков.

Медленное приспособление к новым ситуациям. Таким людям тяжело адаптироваться к новым или неожиданным обстоятельствам. Они могут предпочитать знакомую обстановку и рутину.

Ограниченные возможности в карьере. Интроверты иногда сталкиваются с препятствиями в карьерном росте, особенно в сферах, требующих высокой степени экстраверсии, — с продажами, публичными выступлениями или руководством большими командами.

Отличия интровертов от социофобов

Природа предпочтений

Интроверты предпочитают уединение или небольшие группы, потому что это их естественное состояние. Такие люди чувствуют себя комфортно в спокойной обстановке и находят энергию в уединении или среди близких друзей.

Социофобы. Социофобия — это тревожное расстройство, характеризующееся сильным страхом социального взаимодействия. Люди с этим расстройством избегают контактов с другими из-за опасений осуждения, смущения или негативной оценки со стороны.

Социальное поведение

Интроверты могут участвовать в социальных мероприятиях и спокойно общаться с людьми, но часто предпочитают побыть наедине с собой. Это не связано с тревогой или страхом — им просто комфортнее в таких условиях.

Социофобы испытывают сильный страх или беспокойство при большом скоплении людей, что может приводить к избеганию контакта с другими вообще. Этот страх порой настолько сильный, что препятствует нормальному функционированию в обществе.

Физические симптомы

Интроверты обычно не испытывают каких-то неприятных физических симптомов в окружении людей, хотя могут чувствовать усталость или желание уединиться после общения.

Социофобы могут ощущать физические симптомы — учащенное сердцебиение, потливость, дрожь или тошноту, — когда находятся в группах людей. Эти проявления связаны с сильной тревогой.

Отличия интровертов от экстравертов

Источник энергии

Интроверты получают энергию от уединения или пребывания в небольших, спокойных группах. Время, проведенное в одиночестве, помогает им восстановиться и набраться сил.

Экстраверты получают энергию от общения и социального взаимодействия. Они чувствуют себя бодрее и энергичнее после взаимодействия с другими.

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Социальное поведение

Интроверты предпочитают меньшие и более интимные социальные круги. Интроверты часто избегают больших, шумных мероприятий и предпочитают спокойные встречи.

Экстраверты склонны к активной социальной жизни, им нравятся большие собрания и многолюдные мероприятия. Они часто бывают душой компании и легко заводят новые знакомства.

Коммуникация

Интроверты обычно более сдержаны в общении и не любят пустую болтовню, отдавая предпочтение глубоким и содержательным разговорам. Они тщательно обдумывают свои слова.

Экстраверты любят говорить, они более открыты и экспрессивны. Они чаще участвуют в обсуждениях и не испытывают затруднений при разговоре с незнакомцами.

Подход к решениям

Интроверты склонны к обдумыванию и анализу перед принятием решений. Интроверты часто осторожны и стараются избегать рисков.

Экстраверты более склонны к действию и риску. Они могут принимать решения быстро и зачастую интуитивно.

Реакция на стимулы

Интроверты из-за высокой чувствительности к стимулам могут чувствовать себя перегруженными в шумных или хаотичных обстановках. Они предпочитают спокойствие и уединение.

Экстраверты, напротив, ищут новые впечатления. Они могут заскучать без активности или общения.

Интровертный тип отличается от экстравертного тем, что ориентируется преимущественно не на объект и не на объективные данные, как экстравертный, а на субъективные факторы. Дело в том, что экстраверт, эго которого пребывает не в мышлении, а в чувственном отношении к объекту, находит самого себя через объект, в то время как интроверт теряет самого себя через него. Анастасия Валуева Психотерапевт

Интроверты и экстраверты не являются взаимоисключающими категориями. Многие люди обладают чертами обоих типов в разной степени. Амбиверты — это те, кто сбалансировано сочетают в себе интровертные и экстравертные характеристики.

Психологи в принципе все чаще отказываются от типологии по интроверсии и экстраверсии , потому что она недостаточно отражает глубину индивидуума. Деление людей, основанное на одном измерении, игнорирует сложность личности и недостаточно информативно. Это также способствует созданию стереотипов и упрощений.

Типы личности не определяют способности и потенциал человека. Интроверты и экстраверты могут быть успешными в разных областях, поскольку каждый из них обладает уникальными сильными сторонами.

Мифы об интровертах

Интроверты — это замкнутые люди

Миф: интроверты не любят общаться и предпочитают полное уединение.

Реальность: интроверты могут наслаждаться общением, но предпочитают небольшие, спокойные группы или одиночество. Они действительно могут быть замкнутыми, но не из-за своего типа личности. Тем более не все интроверты избегают социальных контактов.

Интроверты — это застенчивые люди

Миф: интроверты всегда застенчивы и неуверены в себе.

Реальность: застенчивость и интроверсия — это разные вещи. Застенчивость связана с тревогой при общении с людьми, в то время как интроверсия — это предпочтение уединения. Интроверты могут быть уверенными и не испытывать затруднений при общении.

Интроверты не умеют работать в команде

Миф: интроверты не могут эффективно работать в коллективе.

Реальность: интроверты могут быть отличными командными игроками, они просто предпочитают тихую и структурированную рабочую среду. Они могут быть хорошими слушателями и способны к глубокому анализу.

Интроверты не могут быть лидерами

Миф: лидерство требует экстраверсии и активности.

Реальность: интроверты могут быть эффективными лидерами благодаря своей способности к размышлению и слушанию. Они часто принимают взвешенные решения и создают более глубокие связи с командой. Многие известные лидеры, например, Билл Гейтс или Илон Маск, обладают интровертными чертами.

Интроверты всегда хотят быть одни

Миф: интроверты избегают любого взаимодействия и хотят постоянно быть одни.

Реальность: интроверты ценят время, проведенное в одиночестве, но они также наслаждаются общением с близкими людьми. Они просто нуждаются в большей уединенности, чтобы восстановить энергию.