Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД прокомментировали заявления Польши насчет размещения ядерного оружия США

Замминистра Рябков назвал провокацией слова Варшавы насчет размещения ЯО США

close
100%
Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Слова Варшавы насчет размещения ядерного оружия Соединенных Штатов на своей территории являются провокацией, а такой шаг может иметь самые непредсказуемые последствия. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО», — заявил Рябков.

Рассуждения Польши насчет американского ядерного оружия российский дипломат назвал опасной провокацией, которая ведет к дальнейшему ухудшению мировой безопасности.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что 1 мая у него состоится разговор с премьер-министром Дональдом Туском о размещении в стране ядерного оружия.

О возможности появления в Польше американского ядерного оружия Дуда высказался утром 22 апреля. Он заявил, что если союзники по НАТО решат разместить указанное вооружение на польской территории для укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса, то Варшава будет к этому готова. Подробнее об этом, а также о том, что по поводу высказываний Дуды думают в Москве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск раскритиковал слова Дуды о ядерном оружии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами