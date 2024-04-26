В МИД прокомментировали заявления Польши насчет размещения ядерного оружия США

Слова Варшавы насчет размещения ядерного оружия Соединенных Штатов на своей территории являются провокацией, а такой шаг может иметь самые непредсказуемые последствия. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО», — заявил Рябков.

Рассуждения Польши насчет американского ядерного оружия российский дипломат назвал опасной провокацией, которая ведет к дальнейшему ухудшению мировой безопасности.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что 1 мая у него состоится разговор с премьер-министром Дональдом Туском о размещении в стране ядерного оружия.

О возможности появления в Польше американского ядерного оружия Дуда высказался утром 22 апреля. Он заявил, что если союзники по НАТО решат разместить указанное вооружение на польской территории для укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса, то Варшава будет к этому готова. Подробнее об этом, а также о том, что по поводу высказываний Дуды думают в Москве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск раскритиковал слова Дуды о ядерном оружии.