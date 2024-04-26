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Белоруссия будет помогать союзникам военной силой

В новой концепции безопасности Белоруссии указана военная помощь союзникам

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В новой концепции безопасности Белоруссии указана военная помощь союзникам. Документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

«Республика Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против любого из государств — участников Союзного государства, как посягательство на Союзное государство в целом и будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении», — указано в концепции.

Военная сила Белоруссии будет применяться по согласованию с общим командованием региональной группировки войск России и Белоруссии. Кроме того, концепция предусматривает применение военной силы для защиты союзников по ОДКБ, а также в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств.

До этого в КГБ Белоруссии сообщили о подготовке в Польше действий против Минска.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл новой Военной доктрины Белоруссии.

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