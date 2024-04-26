В Госдепе рассказали о проработке вариантов использования замороженных активов РФ

США и страны Группы семи (G7) продолжают прорабатывать варианты использования замороженных российских активов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает ТАСС.

«Что касается суверенных активов, мы продолжаем прорабатывать этот вопрос с нашими партнерами по G7», — сказал Пател.

По его словам, Соединенные Штаты и «Большая семерка» изучают, какие варианты и пути возможны в различных правовых и судебных системах, существующих в разных государствах, входящих в G7.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с Соединенными Штатами в случае практических мер по конфискации ее активов.

Он подчеркнул, что ответ России на конфискацию ее активов в странах G7 может включать контрмеры как экономического, так и дипломатического характера.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники написала, что власти европейских стран не хотят конфисковывать замороженные российские активы, поскольку опасаются, что это может нарушить международное право, отпугнуть инвесторов, пошатнуть доверие к евро и вызвать ответные меры со стороны России.

Ранее в США предупредили об опасности конфискации российских активов.