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Ученые нашли источник радиоактивного загрязнения тибетской «крыши мира»

ESTL: йод-129 попадает на Южно-Тибетское нагорье с индийских ядерных объектов

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РИА «Новости»

Ученые из Института экологии Земли Китайской академии наук установили, что индийские предприятия по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) загрязняют Южно-Тибетское нагорье радиоактивным изотопом йод-129. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

Тибетское нагорье, также известное как «третий полюс Земли» и «крыша мира», представляет собой отдаленный, изолированный и почти нетронутый человеком регион.

Специалисты тщательно изучили вариации йода-129 в биоиндикаторах — мхах и лишайниках на плато. Они обнаружили, что содержание изотопа оказалось значительно выше уровней в городах Китая, но в 20-40 раз ниже концентрации радионуклида вблизи индийских и европейских заводов по переработке ядерных материалов.

«Мы не ожидали, что индийские ОЯТ-заводы окажут такое значительное влияние на Тибетское нагорье. Поскольку в Индии работает и строится множество ядерных объектов, это создает радиационные риски. Поэтому нам все еще нужно больше данных, чтобы оценить масштабы такого воздействия», — отметил автор исследования, доктор Чжан Луюань.

Ранее ученые нашли микробы, способные обезвреживать радиоактивные отходы.

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