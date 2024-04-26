Стало известно, чем будут закупаться россияне на майских праздниках

Кроме продуктов, в мае растет популярность лекарств, садовой мебели, товаров для охоты и рыбалки — примечательно, что последними все чаще начинают интересоваться женщины. Это показало исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди россиян растет популярность таких видов активного отдыха, как охота и рыбалка. Так, в мае 2023 количество трат на товары для охоты втрое превысило аналогичный показатель 2022 года. Особенно интересно, что рост спроса на охотничьи принадлежности и товары для рыбалки у женщин происходит быстрее, чем у мужчин, в среднем на 10%.

Россияне проводят время на природе, однако май — период пика аллергии на цветение. Поэтому растет интерес к препаратам от симптомов аллергии, которые можно приобрести без рецепта, в том числе на маркетплейсах. В мае их покупают в 1,5 раза чаще, чем в апреле.

С началом майских можно сфокусироваться на продажах садовой мебели. Ее популярность растет от года к году: в мае 2022 мебель продавали в 1,4 раза активнее, чем в апреле, а в мае 2023-го — уже в 2,2 раза.

Также в мае традиционно растет спрос на продукты для праздничного стола: мясо и птица, готовая кулинария, молочные продукты, фрукты, ягоды и овощи продаются в 1,5-2 раза активнее, чем в апреле. При выборе мяса россияне отдают предпочтение свинине и цыпленку. На третьем месте по популярности — индейка.

Ранее диетологи назвали самый безопасный для здоровья и фигуры рецепт шашлыка.