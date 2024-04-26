Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах

Полицейские обнаружили тела убитых людей в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Информацию подтвердили в местном отделении полиции и в территориальном отделении МВД. Всего известно о семи погибших.

Труп женщины 1959 года рождения с огнестрельными ранениями на торсе и ожогами был найден в селе Подо-Калиновка. Два обгоревших и обезображенных тела мужчины и женщины обнаружены в селе Абрикосовка. По данным полиции, у них были расколоты черепа.

Погибший мужчина был военнослужащим, а женщина — главой сельской администрации.

Еще двое мужчин были найдены мертвыми позже в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Личность одного из них установлена, он был жителем Подо-Калиновки.

Личность второго мужчины пока не установлена.

Кроме того, подозреваемые сожгли два дома в населенном пункте и пытались поджечь третий с помощью топлива и гранат.

Задержаны два российских военнослужащих, которые явились с повинной. Один из них ранее был судим за различные преступления.

Ранее в Токмаке при ударе ВСУ по жилому дому погибли люди.