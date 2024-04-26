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В Германии заявили об угрозе взрывов, которые якобы может устроить Россия

Глава МВД Германии считает, что Россия готовит серию взрывов в ФРГ

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Россия якобы готовит серию взрывов в Германии для того, чтобы сорвать предоставление Украине военной помощи. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает YouTube-канал бундестага.

«Впервые мы сталкиваемся с угрозой организации взрывов Россией с целью воспрепятствования нашей поддержке Украины», — заявила Фезер, выступая в германском парламенте.

Какие-либо подтверждения своим словам германский министр не представила, однако добавила, что за последние два года, с начала специальной военной операции на Украине, Германия выслала «большое количество российских шпионов».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные транши.

Накануне в России раскритиковали заявление Столтенберга о соседстве с Россией.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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