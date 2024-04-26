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В США заключат многомиллиардные контракты с ВПК для поставок на Украину

Politico: власти США выделяют $6 млрд на военные контракты для поставок Украине

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Global Look Press

Власти Соединенных Штатов выделяют $6 млрд на военные контракты для поставок Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

«По словам одного из официальных лиц и еще одного источника, знакомого с планированием, контракт будет включать в себя системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, дроны, средства борьбы с дронами и ракеты «воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях», — сообщает издание.

Однако, как отмечается, указанная военная техника вряд ли поступит на вооружение украинской армии раньше, чем через несколько лет. Деньги будут выделены «Инициативе по содействию безопасности Украины», которая обеспечивает поставки вооружений для ВСУ не из запасов американской армии, а созданных с нуля. Именно это является причиной долгого срока исполнения контракта — для производства новых зенитно-ракетных комплексов требуется большое количество времени.

До этого в Пентагоне заявили о начале передачи Киеву вооружений из нового пакета помощи.

Ранее в Кремле пояснили, как влияет помощь США Украине на ситуацию на фронте.

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Операция на Украине
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