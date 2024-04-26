В Польше не нашли следов взрыва на борту самолета Качиньского. Но дело все еще не закрыто Генпрокуратура Польши: следов взрыва на борту Ту-154 Качиньского не обнаружено

В Польше в третий раз перепроверяют крушение самолета с президентом страны Лехом Качиньским. Лайнер разбился в 2010 году в России, и в республике утверждали, что его якобы взорвали российские спецслужбы. В итоге выяснилось, что польская комиссия вместо расследования впустую тратила деньги и даже уничтожила часть доказательств. Теперь крушением занимается Генпрокуратура Польши. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Экспертиза показала, что на борту рухнувшего в 2010 году самолета правительства Польши Ту-154 не было взрыва, сообщил на встрече с близкими погибших официальный представитель Генпрокуратуры республики Пшемыслав Новак.

«На осмотренных предметах следов взрыва не обнаружено», — сказал Новак.

Он добавил, что семьям жертв передали результаты физико-химических анализов. Эксгумация тел показала отсутствие взрыва, рассказала журналистам после встречи одна из ее участниц Барбара Новацка.

Муж одной из умерших на борту самолета Павел Дереш уточнил, что решение об отсутствии взрыва еще не окончательно.

«По мнению прокуратуры, хотя это и не окончательное мнение, взрыва не было... Некоторые семьи утверждали, что произошел взрыв. Они пытались доказать это прокуратуре», — отметил Дереш.

Прокуратура также выразила возмущение из-за того, что бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич продолжает бездоказательно продвигать свою версию о теракте в самолете. Сам Мацеревич заявил, что на обломках якобы обнаружены около 100 фрагментов взрывчатки, поэтому прокуратура не должна отрицать взрыв.

Причину крушения прокуратура пока четко не называет. Заключение по итогам расследования должны подготовить к августу, пообещал генпрокурор.

«Придется долго ждать. Ожидается, что не раньше первого квартала следующего года мы узнаем, что произошло по мнению польской прокуратуры», — оценил Дереш.

Всего во встрече участвовали около 50 человек, она длилась более трех часов. Некоторые «процессуальные действия» в рамках расследования прокуратура не смогла завершить. Причина — отсутствие сотрудничества со стороны России, утверждает польская сторона.

Почему Польша больше 20 лет не может поставить точку

Катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. На борту было 96 человек: президент Польши Лех Качиньский и значительная часть руководства страны, в том числе почти вся силовая верхушка. Они летели в Смоленскую область России на памятные мероприятия в Катыни Там было расстреляло в 1940-м больше 20 тыс. поляков. Нужный аэродром в тот день окутал сильный туман.

«Ты знаешь, в общих чертах здесь полный каюк. Видно метров 400 приблизительно», — предупреждал президентский самолет пилот Як-40, который успел сесть раньше там же с польскими журналистами.

Однако Ту-154 все-таки попытались приземлить сквозь туман. В итоге он врезался в дерево, все погибли.

Российский МАК зимой 2011 года пришел к выводу, что в трагедии виноваты сами высшие чины Польши. Они заставили пилотов садиться «во что бы то ни стало». В кабине самолета находились посторонние, а именно пьяный главком ВВС Польши Анджей Бласик и директор дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана.

Чуть позже, летом 2011-го, свое мнение озвучила польская комиссия под руководством тогдашнего министра внутренних дел Ежи Миллера. Она заявила, что на пилотов никто не давил, однако экипаж допустил серьезные ошибки.

«Экипаж, полностью осознавая [происходящее], продолжал полет. Они приземлялись, нарушая все процедуры», — признал секретарь Национального авиационного совета Польши Томаш Хыпки.

Комиссии обеих стран исключили версию о теракте на борту .

Однако все изменила политика — выборы в Польше 2015 года. Их выиграла оппозиция под предводительством Ярослава Качиньского. Он брат-близнец погибшего президента и уверен, что самолет специально взорвали. Правительство создало новую подкомиссию, ее возглавил Мацеревич, сторонник Качиньского. В апреле 2022 года он открыто обвинил в произошедшем российские спецслужбы. По мнению Мацеревича, во время ремонта лайнера в России в него заложили тротил.

«Просто сложно все пересказать, что он говорил. Потому что он наговорил вагон и телегу откровенных глупостей... Они повторяют, что это не была авария, это был теракт... Они эту линию гнут уже много лет, практически с самого момента катастрофы. Но раньше они не были у власти, и мир на это не обращал внимания»,

— отмечал польский журналист Вацлав Радзивинович.

В декабре 2023 года власти Польши закрыли подкомиссию Мацеревича. Минобороны Польши заявило, что ее члены врали от имени государства и тратили на политику огромные деньги. Вдобавок выяснилось, что подкомиссия потеряла и уничтожила часть вещественных доказательств.

«Пришел конец лжи от имени польского государства. Это конец тратам сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы... Польское государство наконец посмотрит правде в глаза», — подчеркнул замминистра обороны Польши Цезари Томчик в связи с закрытием организации Мацеревича.