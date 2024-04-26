В США и Молдавии оценили развитие отношений

США и Молдавия считают, что с начала специальной военной операции на Украине отношения между странами укрепились. Такая точка зрения представлена в совместном заявлении Вашингтона и Кишинева, передает ТАСС.

«США стоят вместе с Молдавией, поддерживая ее долгосрочные усилия, направленные на проведение реформ в сферах демократии и экономики, а также ее суверенитет и территориальную целостность в рамках ее международно признанных границ», — указано в документе, опубликованном Государственным департаментом США.

В Соединенных Штатах 18 апреля прошел очередной раунд американо-молдавского стратегического диалога, на котором выступили министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой и первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма.

До этого экс-премьер Молдавии Ион Кику заявлял, что Запад вмешивается в дела страны, при этом поощряя власти республики к новым преступлениям и беззаконию, в первую очередь к коррупции.

Ранее Патрушев заявил, что могущество и потенциал России всегда раздражали Запад.