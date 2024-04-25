Восстанавливал Мариуполь, заработал 11 млрд за год. Что известно о фигурантах дела Иванова Песков: начатые при Иванове строительные контракты будут продолжены

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестован третий фигурант — совладелец «Oлимпситистроя» Александр Фомин. По версии следствия, он бесплатно оказывал Иванову услуги по строительству и реконструкции зданий. При этом компания Фомина участвовала в реконструкции Мариуполя и в 2022 году увеличила свою прибыль в два раза, до 2,6 млрд рублей, а в 2023-м заработала 11 млрд рублей.

Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Oлимпситистроя» Александра Фомина, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Его обвиняют в даче взятки в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Фомин проведет в СИЗО как минимум два месяца — до 23 июня 2024 гoда.

По данным ТАСС, обвиняемый уже дал показания против Иванова. Ранее «Интерфакс» сообщил, что третьему фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Однако, согласно законодательству, он может быть освобожден от ответственности при сотрудничестве со следствием.

По версии следствия, Фомин состоял с Ивановым «в доверительных oтношениях» и бесплатно оказывал ему услуги по ремонту и реконструкции зданий.

«Также Фoмин и другие лица, дeйствуя организованной группoй, способствовали в пoлучении Ивановым взятки в оcобо крупном рaзмере в виде незаконного oказания им услуг имущeственного харaктера», — сообщили в Мосгорсуде.

25 января 2021 года на церемонии вручения государственных наград в Национальном центре управления обороной Иванов наградил Фомина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

После начала военной операции на Украине компания Фомина помогала восстанавливать Мариуполь и возводила многофункциональные медицинские центры. По данным ТАСС, за 2022 года фирма получила 2,8 млрд рублей чистой прибыли — в два раза больше, чем в предшествующем году (в 2021-м компания заработала 1,6 млрд рублей). При этом в 2023-м, по данным Telergam-канала Mash, чистая прибыль компании Фомина составила уже 11 млрд рублей .

Близкий друг тоже дал показания

24 апреля по делу Иванова арестовали еще одного фигуранта — его друга Сергея Бородина. По версии следствия, он вместе с экс-замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки. Мужчине предъявлены обвинения. По данным 112, его задержали раньше, чем Иванова: Бородин проходил обвиняемым по другому делу, однако заключил досудебное соглашение и дал показания на Иванова.

По данным Shot, Бородин — кум (крестный отец детей) экс-чиновника. Как пишет Baza, он также руководил компанией «Волжский берег», которая «строила особняк для Иванова в Тверской области». Организация связана с «Олимпстроем».

Всего на Бородина было оформлено 18 разных компаний, однако сейчас он владеет шестью организациями, только три из которых полностью находятся в его собственности. На него также оформлены доли в «Гиперэнерджи», «Агрокомплексе Русское село» и «МФ Групп». Раньше Бородин вел бизнес с Светланой Захаровой — бывшей супругой Иванова, их фирма выдавала потребительские кредиты.

Кроме того, Бородин учредил спортивный клуб «Красные звезды». В 2019 году на сайте Минобороны Тимур Иванов упоминался как капитан команды «Красные звезды» во время товарищеского матча по хоккею в Оренбурге, отмечает РБК. «Красным звездам» частично принадлежит компания «Инертгаз Медикал», разработавшая аппарат BreezeLite, который испытывали при лечении коронавируса в армии.

Дело Иванова

По данным «Ъ», материалы против 48-летнего Тимура Иванова собирали в контрольном управлении президента России. 23 апреля следователь управления по особо важным делам рассмотрел все полученные доказательства, после чего постановил возбудить уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Иванова задержали в его кабинете. Вместе с ним там находился его ближайший помощник бизнесмен Сергей Бородин. Фигурантов доставили к следователю, там им предъявили обвинение и поместили под стражу. На следующий день суд отправил обвиняемых в СИЗО. Иванов во время заседания был одет в форменное обмундирование с орденской планкой на груди, именно в таком виде его задержали.

Бывший замминистра отрицает свою вину. Его адвокаты настаивают, что делом должно заниматься военное, а не гражданское управление СК, поскольку Иванов работал в военном ведомстве. По версии защиты, в деле нет состава преступления, так как то, что ему вменяется в вину, носит исключительно гражданско-правовой характер.

«Речь идет о строительных работах, якобы безвозмездно произведенных подрядчиками Минобороны в интересах Иванова. Тимур Вадимович полагает, что это обвинение стало результатом информационной кампании, развернутой против него в недавнем прошлом.

Очевидно, кто-то из серьезных недоброжелателей господина Иванова решил воспользоваться этим для его низвержения. Между тем мой доверитель считает, что объективное расследование уголовного дела позволит восстановить справедливость. Это все, чего он сейчас хочет и ждет», — сказал адвокат Мурад Мусаев.

Иванов воспитывает пятерых детей и «находится под санкциями всех стран мира». В связи с этим адвокаты запросили домашний арест, но судья отправила чиновника в СИЗО. Более того, недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников заморожены, сообщил ТАСС:

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным».

Сотрудники правоохранительных органов пока не называют точную сумму взятки, поскольку она была дана не деньгами, а услугами. Как пишет «Ъ», речь может идти о реставрации усадьбы ХIХ века в Чистом переулке в Москве. По предположению СМИ, здание принадлежит чете Ивановых, хоть и зарегистрировано на юридическое лицо. В 2019 году компания ООО «Спецстройсервис», аффилированная «Олимпситистроем» Фомина — отреставрировала особняк. При этом сторона защиты заявляет, что дело не связано с этим объектом.

Адвокат Иванова Денис Балуев ранее заявлял ТАСС, что в деле замминистра не фигурируют деньги как предмет взятки. При этом он не опроверг информацию о том, что дело связано со строительными контрактами Минобороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя арест чиновника, сообщил, что строительные контракты, начатые при Иванове, будут продолжены. «Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — заявил представитель Кремля.