Герман Стерлигов назвал «еретиками» жену и трех детей. Они «вернулись в храм» Бизнесмен Стерлигов объявил о расставании с женой и лишении сыновей наследства

Православный бизнесмен Герман Стерлигов назвал жену Алену и дочь Пелагею «пущеницами и еретичками» и объявил о лишении наследства двух из четырех сыновей. Он также намекнул на развод с супругой, назвав ее «бывшей». Сама женщина в беседе с «Газетой.Ru» заявления о разводе опровергла, а высказывания мужа объяснила «религиозными вопросами»: по ее словам, она вместе с тремя детьми «вернулась в храм», из-за чего Стерлигов и посчитал их «еретиками».

Православный миллиардер Герман Стерлигов объявил в Telegram-канале о разводе со своей женой Аленой. Он назвал супругу и дочь Пелагею «пущеницами и еретичками», а сыновей Арсения и Пантелеимона — «блудными сыновьями и еретиками», лишенными наследства. При этом двое других сыновей бизнесмена, Сергий и Михей, все еще остаются наследниками — их отец назвал «православными христианами». Вопрос наследования имущества женской половиной семьи он не поднимал.

«Слобода братьев Стерлиговых сейчас — это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент — на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа). Каждый человек пока жив может проклясть ереси и стать христианином», — написал Стерлингов (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

При этом Жена Стерлигова Алена в беседе с «Газетой.Ru» информацию о разводе опровергла. По ее словам, супруги остаются в официальном браке.

«Герман Львович, он давно вот в этом погружении в религию <...> Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсения, Пантелеимон, я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человека, как обычно горе от ума», — добавила супруга бизнесмена.

Стерлингова добавила, что муж сейчас не общается с ней и тремя детьми. По ее словам, каждый из них живет своей жизнью. Так, сам Стерлигов вместе с сыновьями Сергием и Михеем восстановил слободу и собирается устроить там летнюю ярмарку.

«Арсений воюет. Полина (Пелагея. — «Газета.Ru») занимается воспитанием детей, большой ведет проект на ВДНХ <...> Пантелеимон создал благотворительный фонд «Из рук в руки» волонтерский. Вот только вчера вернулся с передовой, привозил благотворительную помощь. Так что все очень хорошо. А вот религиозные вопросы, они, наверное, в каждой семье возникают. У кого-то более острые, у кого-то менее острые», — заключила Алена Стерлигова.

В конце апреля подписчики пары заподозрили, что супруги расстались. Якобы Алена Стерлигова ушла от мужа вместе с большинством детей, начала краситься и «хорошо жить одна». Многодетная мать ответила, что помогает развиваться своим детям, которые «выбрали другой путь». По ее словам, она бабушка-героиня, так как у нее уже восемь внуков. Стерлигова добавила, что она никогда не носила макияж и не собирается начинать.

Кто такой Герман Стерлигов

Герман Стерлигов — российский предприниматель, прославившийся в 1990-е годы, когда после создания товарно-сырьевой биржи «Алиса» сразу стал первым миллионером. В 2002 году он создал фирму, занимавшуюся продажей элитных гробов. В том же году — баллотировался в губернаторы Красноярского края, а еще через год — в мэры Москвы. В 2004 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента России, однако не прошел регистрацию.

После провальной президентской кампании Стерлигов вместе с семьей уехал из столицы в Московскую область, где основал крестьянское хозяйство «Слобода». До 2019 года у бизнесмена также была сеть магазинов по всей стране, однако он закрыл их, оставив только магазин в «Слободе».

Как указано на сайте поселения, оно открыто для посещений, однако вход запрещен «колдунам, язычникам и прочим сатанистам», а для гостей действует обязательный дресс-код: мужчины должны быть «без серег в любой части тела, с закрытым телом, без сатанинской символики» (в качестве примеров последней приведены пентаграммы, перевернутые кресты, «страшные рожи и прочая хрень»), а женщины обязательно должны надевать юбки в пол. Правила распространяются в том числе на детей.

Стерлигов известен свой ультраконсервативной позицией: он выступает против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и абортов, кинематограф и театр считает «школой дьявола», а официальную Русскую православную церковь — «еретической».

Супругу Алену встретил, когда ему было 23 года. Девушка тогда только закончила Полиграфический институт. В своей книге Алена Стерлигова вспоминала, что познакомилась будущим супругом в день вручения диплома, в тот же день мужчина сделал ей предложение. В семье пятеро детей: дочь Пелагея и сыновья Арсений, Пантелеймон, Сергий и Михей. Стерлигов признавался, что физически наказывал своих детей, а также заявлял, что порвал и выбросил диплом супруги, так как «у нее должен быть один хозяин, один господин — муж».

Скандальный развод дочери

Старшая дочь Старлигова, Пелагея, в 2010 году вышла замуж за основателя сыроварни «Русский пармезан» Олега Сироту — девушке было 19 лет. В 2011 году Сирота увлекся сельским хозяйством, как и его тесть. Он хотел возродить крестьянские традиции и сделать сельскую жизнь привлекательной. В 2014 году в ответ на антироссийские санкции мужчина занялся созданием фермы, которая затем переросла в успешный бизнес. Сейчас у Сироты кафе, пекарня, сыроварня и сеть магазинов.

У семьи родились четверо детей. По словам Пелагеи, сразу после рождения младшего ребенка, когда она лежала в реанимации, муж попросил ее подписать брачный договор, в котором супругам при разводе супругам достается только то имущество, которое им официально принадлежит. В 2021 году Сирота официально объявил о расставании с супругой. Во время развода ему досталось почти все их совместно нажитое имущество, так как оно было оформлено либо на предпринимателя, либо на его мать. Пелагея написала в соцсетях, что бизнес, сыроварня и даже машины остались у ее бывшего мужа. У Стерлиговой остался только дом, в котором она живут вместе с детьми. Она рассказала, что Сирота взял ипотеку на строительство коровника под залог этого имущества. При этом во время развода он отказался погасить кредит. Пелагея утверждает, что в случае неуплаты может оказаться с детьми на улице.

Алена Стерлигова в мае 2023 года написала в соцсетях, что ее бывший зять отобрал у дочери автомобиль. Якобы Сирота подарил Пелагее джип «Тойота Ленд Крузер» за рождение младшего сына.

«До этого были суды и идут новые, что он бедный и платить алименты не может. Сам ушел к секретарше, отжал весь бизнес, построенный в том числе на деньги своей жены и на земле ее семьи. Подсунул подлый брачный контракт после четвертых родов. Заложил на строительство производства дом, который им купила мама Германа (бабушка Пелагеи). И даже последнее — машину, необходимую для обеспечения жизни четверых детей, у Пелагеи подло украл», — рассказала Алена Стерлигова.

Пелагея пояснила в соцсетях, что Сирота снял автомобиль с регистрационного учета, надеясь на то, что транспортное средство остановит сотрудник ДПС и изымет его. Между супругами идут судебные разбирательства. Сначала они договорились, что Сирота будет выплачивать алименты в размере 375 тысяч рублей на каждого ребенка, единовременно передаст 6,5 млн рублей. На словах он якобы пообещал Пелагее выплатить ипотеку за коровник, отдать ей джип и микроавтобус. Пелагея утверждает, что бывший муж забрал даже детские велосипеды.

Однако Сирота снова обратился в суд и попросил снизить размер алиментов, так как он не может выплачивать такую большую сумму. Кроме этого, он хочет официально опровергнуть информацию, которую выкладывает в соцсети его бывшая жена.

Пелагея же осенью 2023 года также сообщила о тайной свадьбе: она опубликовала фото двух рук в обручальных кольцах. Изданию «Подмосковье Сегодня» женщина сообщила, что расписалась с новым избранником не в день публикации снимка, а раньше. В январе 2024-го она сообщила о рождении пятого ребенка.