Выросло число жертв после действий военных в Херсонской области

Число жертв в результате действий двух военных, задержанных в Херсонской области, выросло до семи. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В числе потерпевших — глава села Абрикосовка. По данным источника агентства, задержанные военные хотели поселиться в одном из домов в поселке и обратились к главе. Получив отрицательный ответ, мужчины расправились с ней.

Кроме того, подозреваемые сожгли два дома в населенном пункте и пытались поджечь третий с помощью топлива и гранат.

До этого Telegram-канал Baza и газета «Коммерсантъ» сообщали, что двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек в Херсонской области.

В январе сообщалось, что заместитель командира роты ВС РФ устроил самосуд над жителем Херсонской области, потому что тот передавал информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ). На допросе военный рассказал, что в январе 2023 года вывез мужчину к мусорному полигону недалеко от Новой Каховки. Там он расстрелял мужчину из автомата, а на следующий день закопал тело.

Ранее бывшие участники СВО захотели устроить самосуд над тюменцами, избившими военного.