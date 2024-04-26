Дипломат прокомментировал резолюцию Европарламента

Резолюция Европарламента по поводу президентский выборов в России — «финальный аккорд» антироссийской песни этого европейского органа. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе Кирилл Логвинов.

«Резолюция на тему состоявшихся выборов президента России стала для проголосовавших за нее евродепутатов своего рода финальным аккордом их «антироссийской песни», которая в различных вариациях звучала на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода», — заявил Логвинов.

Российский дипломат добавил, что на этот раз инициативы Европарламента выглядят как бессильная злоба вкупе с весенним обострением. Логвинов отметил, что подобные резолюции только подтверждают мнение о том, что евродепутаты живут в самостоятельно созданном «пузыре», так называемом «евроквартале».

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для РФ нет разницы, кто одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, сам выборный процесс в Америке является «цирком-шапито».

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