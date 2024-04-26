Хуситы заявили о расширении операций против кораблей стран Запада

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене собираются расширить масштабы своих операций против израильских, американских и британских кораблей в Красном море. Об этом «Известиям» заявил член политбюро движения Мухаммад аль-Бухейти.

В ночь на 25 февраля сообщалось, что хуситы атаковали коммерческие суда Maersk Yorktown и MSC Veracruz, принадлежащие Соединенным Штатам и Израилю. Еще одному удару подвергся эсминец ВМФ США в Аденском заливе. Таким образом группировка нарушила режим тишины, длившийся почти две недели.

По словам Аль-Бухейти, такая длительная пауза не была связана с отсутствием вооружений или политической воли.

Он отметил, что снижение количества операций хуситов против кораблей стран Запада связано с тем, что их корабли перестали проплывать в регионе, стараясь избегать Аравийского и Красного морей, а также близких от Йемена путей в Индийском океане.

«Все это стало результатом наших безупречных действий на протяжении всего времени», — продолжил он.

Аль-Бухейти также заявил, что вооруженные силы группировки изучают новые варианты для расширения масштабов своих операций, чтобы оказать еще большее давление на Израиль и его западных союзников. Он добавил, что атаки в Индийском океане будут расширяться по мере развития ракетного и воздушного потенциала.

На фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее хуситы предупредили, что Британия и США пожалеют о нападении на Йемен.