Обыски по делу замминистра обороны продолжаются. Следствие обнаружило новые адреса

По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, который подозревается в получении взятки, продолжаются обыски и в настоящее время ведутся по нескольким адресам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — рассказал собеседник агентства, не уточнив места проведения обысков.
Обвинение и арест
Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, он участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд руб.
Суд заключил Иванова под стражу на два месяца и арестовал все его счета. По информации ТАСС, под него попало «все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным».
Сам Иванов заявляет о своей невиновности. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие предполагает, что фирмы-подрядчики Минобороны выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, которые якобы принадлежали Иванову, безвозмездно. Представитель защиты добавил, что обвинение основано на предположениях, что является совершенно недопустимым. Адвокат Денис Балуев уточнил, что в деле не упоминаются взятки в денежной форме.
Другие фигуранты дела
По уголовному делу замглавы оборонного ведомства также проходят еще два фигуранта — Сергей Бородин и Александр Фомин. Всех фигурантов дела арестовали до 23 июня. Министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от занимаемой должности, которую тот занимал с 2016 года, уточняет ТАСС.
По версии следствия, взятки при выполнении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны Иванов получал вместе с Бородиным. Александр Фомин, по версии обвинения, содействовал получению Ивановым взятки.
Материалы собирали пять лет
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Иванов находился в оперативной разработке на протяжении длительного времени.
«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — пояснил собеседник агентства. По его словам, оперативным сопровождением уголовного дела занимается военная контрразведка ФСБ.
По данным «Ленты.ру», ФСБ вела наблюдение за Ивановым в течение пяти лет. По словам источника, один из эпизодов связан с предполагаемым получением взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), который считают «мозговым центром» российских Вооруженных сил.
Чем известен Тимур Иванов
В период с 1999 по 2012 год Иванов работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России. В 2012 году он занял должность зампреда правительства Московской области при губернаторе Сергее Шойгу и взял под контроль энергетический блок. До прихода в Минобороны Иванов был главой предприятия «Оборонстрой». Эту должность он занимал в период с 2013 по 2016 год.
В мае 2016 года был назначен заместителем министра обороны. В Минобороны Иванов отвечал за управление имуществом, расквартирование войск, обеспечение жильем и медицинское обслуживание Вооруженных сил России. Кроме того, ему было поручено осуществление контроля за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ведомства, а также военной ипотекой, пишет 112. В его обязанности также входило планирование закупок товаров, работ и услуг по гособоронзаказу, а также восстановление Мариуполя.
После начала спецоперации ВС РФ на Украине был включен в санкционные списки США, Евросоюза и ряда других стран. Журнал Forbes неоднократно включал его в рейтинг «Богатейшие силовики России». В 2019 году он возглавлял этот список с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей.