Обыски по делу замминистра обороны продолжаются. Следствие обнаружило новые адреса

Следствие продолжает обыски по делу о взятке на сумму более 1 млрд рублей замминистра обороны Тимура Иванова. По данным РИА Новости, правоохранительные органы заинтересовались еще несколькими адресами. Фигурантов дела арестовали до 23 июня.

По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, который подозревается в получении взятки, продолжаются обыски и в настоящее время ведутся по нескольким адресам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — рассказал собеседник агентства, не уточнив места проведения обысков.

Обвинение и арест

Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, он участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд руб .

Суд заключил Иванова под стражу на два месяца и арестовал все его счета. По информации ТАСС, под него попало «все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным».

Сам Иванов заявляет о своей невиновности. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие предполагает, что фирмы-подрядчики Минобороны выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, которые якобы принадлежали Иванову, безвозмездно. Представитель защиты добавил, что обвинение основано на предположениях, что является совершенно недопустимым. Адвокат Денис Балуев уточнил, что в деле не упоминаются взятки в денежной форме.

Другие фигуранты дела

По уголовному делу замглавы оборонного ведомства также проходят еще два фигуранта — Сергей Бородин и Александр Фомин. Всех фигурантов дела арестовали до 23 июня. Министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от занимаемой должности, которую тот занимал с 2016 года, уточняет ТАСС.

По версии следствия, взятки при выполнении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны Иванов получал вместе с Бородиным. Александр Фомин, по версии обвинения, содействовал получению Ивановым взятки.

Материалы собирали пять лет

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Иванов находился в оперативной разработке на протяжении длительного времени.

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — пояснил собеседник агентства. По его словам, оперативным сопровождением уголовного дела занимается военная контрразведка ФСБ.

По данным «Ленты.ру», ФСБ вела наблюдение за Ивановым в течение пяти лет. По словам источника, один из эпизодов связан с предполагаемым получением взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), который считают «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

Чем известен Тимур Иванов

В период с 1999 по 2012 год Иванов работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России. В 2012 году он занял должность зампреда правительства Московской области при губернаторе Сергее Шойгу и взял под контроль энергетический блок. До прихода в Минобороны Иванов был главой предприятия «Оборонстрой». Эту должность он занимал в период с 2013 по 2016 год.

В мае 2016 года был назначен заместителем министра обороны. В Минобороны Иванов отвечал за управление имуществом, расквартирование войск, обеспечение жильем и медицинское обслуживание Вооруженных сил России. Кроме того, ему было поручено осуществление контроля за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ведомства, а также военной ипотекой, пишет 112. В его обязанности также входило планирование закупок товаров, работ и услуг по гособоронзаказу, а также восстановление Мариуполя.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине был включен в санкционные списки США, Евросоюза и ряда других стран. Журнал Forbes неоднократно включал его в рейтинг «Богатейшие силовики России». В 2019 году он возглавлял этот список с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей.