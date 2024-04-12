Зачем человеку звездное небо?

Как известно, душу Иммануила Канта, согласно его же собственному утверждению, все большим удивлением и благоговением наполняли ровно две вещи — моральный закон внутри него и звездное небо над ним. С моральным законом философы поработали несколько тысяч лет, оставив его на персональный откуп каждому человеку в отдельности. Нравственный релятивизм объективной реальности ничего другого не предполагает. Кому милей арбуз, а кому свиной хрящик, на всех не угодишь, потому и моральный закон у каждого свой.

А вот со звездным небом пришлось повозиться. Только во второй половине прошлого века оно стало более или менее доступно для предметного исследования: 12 апреля 1961 года в звездное небо полетел первый человек — Юрий Гагарин. По этому поводу мы здесь и собрались.

Конечно, имея голову и глаза на ней, люди смотрели в звездное небо всегда, от самого начала своего существования. И звездное небо заботило их никак не меньше морального закона. Сохранившиеся источники отправляют нас в VI-IV века до нашей эры. Смена вида Луны на небе наводила вавилонян на мысли о некоторой закономерности и цикличности этого процесса. О том же говорила и смена времен года. Так появились представления о небесном диске, где гуляют по кругу Солнце с Луной в сопровождении звезд.

Не имея научного и технического аппарата для интерпретации этих процессов, люди начали процессы толковать.

Так появилась астрология, которая в историческом плане первична по отношению к астрономии. Мысль человека летела быстрее прогресса, способного создать инструментарий для изучения небесных тел и объяснения устройства вселенной. И эта мысль заставляла людей заниматься толкованием. Каждая фаза Луны, каждая смена положения звезд что-то значила, что-то предвещала или же была ответом на какой-то вопрос. Довольно удивительно, что миллионы людей и до сих пор предпочитают толкование научному подходу.

О том, что Земля круглая, люди узнали довольно быстро, поэтому не нужно думать, что Джордано Бруно казнили за это утверждение. Бруно сожгли по доносу из-за разногласий с католической церковью по вопросам возмездия за грехи. А то, что Земля круглая, знали еще древние римляне. Конечно, были некоторые споры относительно устройства Солнечной системы — геоцентрична ли она или все же гелиоцентрична. Но скоро все пришли к выводу, что это Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.

На протяжении всей истории человеку хотелось звездное небо не только наблюдать, но и чувствовать его на ощупь. Всегда хотелось туда полететь или хотя бы к нему приблизится. Картина Андрея Тарковского «Андрей Рублев» начинается с неудачного и даже трагического полета условно управляемого воздушного шара над средневековой северо-восточной Русью. И в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» заглавный герой упоминает изобретателя, которого запустили в воздух на пороховой бочке. Всем известны и памятны чертежи летательных аппаратов Леонардо Да Винчи. Все знают выражение per aspera ad astra — через тернии к звездам, все помнят значение кометы в романе Льва Толстого «Война и мир». Вероятно, стремление к звездам является неотъемлемой частью человеческой природы.

Звезды, космос, Вселенная — это что-то безусловно важное, манящее, обещающее новое и увлекательное.

Практически весь корпус фантастической литературы, все это огромное культурное наследие основано на сюжете полета к звездам. Казалось бы — вот же, все хорошо, все есть здесь, на Земле. Но нет, непременно нужно к звездам.

Ближе и раньше всех к звездам попал русский человек Юрий Гагарин в 1961 году. Я не раз слышал от людей, живших в то время и помнящих тот полет, что ощущение приближения к звездам, ощущение небывалого прорыва, чувство близости космоса носило тогда характер не просто общий, а всеобъемлющий. Казалось, что это страна взлетела, что это она стала ракетоносителем человечества и человеческой истории. Будто заново началась весна цивилизации — ведь не просто так тот полет был весной, да еще и пришелся на самое начало шестидесятых годов — относительно мирное и благостное время.

Что же было потом? Потом довольно быстро выяснилось, что в космосе делать особенно нечего. Пилотируемая космонавтика не то чтобы не нужна, но чаемой близости к звездам она не несет. Это не значит, что за триумфом последовало разочарование. Просто мечта превратилась в реальность, а реальность в отличие от мечты не всегда безупречна. До ближайших планет лететь долго, да и незачем. Земля, оказывается, большая, места тут хватает, колонии на Марсе не очень нужны и крайне затратны. На Луне тоже ничего интересного, а до чего-то потенциально обитаемого и вовсе не долететь. И все же освоение космоса, начало которого было положено в нашей стране, во многом определило жизнь современного человека — связь, оборонная отрасль, наблюдение, солнечная энергия, общее развитие технологий. Все это нужно, все необходимо, хоть больше и не имеет того восторженного романтического флера.

И все-таки, если вспомнить Канта, если зацепиться за моральный закон, а теплой ночью вспомнить о первом полете человека к звездам и посмотреть в небо, можно почувствовать то, о чем писал философ, — и удивление, и благоговение. Наверное, для этого человеку и нужно звездное небо.

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