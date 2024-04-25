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В правоохранительных органах заявили о продолжении обысков по делу замминистра обороны

РИА: обыски по делу замминистра Иванова продолжаются по нескольким адресам

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

Он не уточнил места проведения обысков.

25 апреля стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками на объекты в Ставропольском и Краснодарском краях по делу Тимура Иванова.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в органах следствия написал, что заместитель министра обороны России Иванов, по некоторым данным, получил «космическую сумму взятки» от строительных компаний за то, что они получали подряды от военного ведомства.

Вечером 23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Иванов жил на Рублевке в особняке.

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