Большинство россиян на отдыхе доверяют только своей аптечке

Две трети туристов сталкивались с кишечными инфекциями и отравлениями в поездках. В таких случаях большинство россиян рассчитывают только на собственную аптечку. Это показало исследование СБЕР ЕАПТЕКА и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Результаты опроса показали, что более 83% респондентов доверяют лишь привычным для себя медикаментам — туристы берут на отдых лекарства из дома и используют их в качестве основного лечения. При этом намного меньше участников (28%) отметили, что в случае необходимости приобретают препараты в местной аптеке, опираясь на рекомендации фармацевтов.

В страховую компанию в случае недомогания обращается каждый десятый турист — около 11% ответили, что ждут советов по лечению от специалистов. Почти столько же российских туристов (10%) обращаются за профессиональной медицинской помощью. Так, лишь 5% туристов идут на прием к врачу или вызывают доктора в отель, если почувствуют симптомы заболевания во время своего путешествия.

Любопытно, что 7% туристов вовсе игнорируют симптомы заболевания, не ограничивают себя в активностях и продолжают отдых в обычном формате. Около 3% предпочитают оставаться в гостиничном номере, пока не исчезнут признаки недомогания, но при этом не используют медикаменты для поддержки организма. Менее 1% опрошенных готовы на крайние меры — прервать отдых и вернуться на лечение домой.

Кроме того, основываясь на результатах опроса, специалисты составили топ самых распространенных типов недомоганий, с которыми туристы сталкиваются во время путешествий.

На первом месте по числу голосов оказались кишечные инфекции и отравления — больше половины туристов (61%) хотя бы раз подвергались им в поездках.

На втором месте — простуда и грипп: около 48% туристов испытывали их симптомы. Интересно, что из числа опрошенных 7% участников болели ковидом в период своих путешествий.

Тройку самых распространенных недугов замыкают солнечный и тепловой удары — как выяснилось, каждый четвертый турист хотя бы раз в жизни получал их на отдыхе.

Около 22% туристов признались, что замечали признаки аллергии в поездке. С переломами, ушибами и травмами сталкивались до 19% участников опроса, каждый десятый турист — с глазными инфекциями или раздражением глаз. Столько же туристов хотя бы раз страдали мигренью, бессонницей или испытывали тревожность во время путешествия.

Спрос на препараты для лечения кишечных инфекций, отравлений вырос в 2023 году к 2022-му на 20% по данным продаж в штуках. При этом в последние два года спрос начинал расти в мае и сохранялся до середины осени, то есть на протяжении всего периода отпусков. Похожая тенденция также наблюдалась в последние два года в категории антигистаминных средств — рост продаж в данной группе товаров в 2023 году к 2022-му составил 18%, а также в категории препаратов для лечения инфекционных заболеваний глаз, где продажи выросли на 33% в 2023 году к показателям 2022-го.

Заметно меньше участников заявляли, что сталкивались с сердечными заболеваниями (повышенным или пониженным артериальным давлением, инфарктом или инсультом) или инфекционными (лихорадкой, малярией, корью) — 3% и 2% соответственно.

Ранее юристы объяснили, как рассчитать самое выгодное время для отпуска.