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Советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

Bloomberg: советники Трампа хотят санкции против стран, уходящих от доллара

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Yuki Iwamura/Pool via Reuters

Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать американский доллар в своей внешней торговле. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Рассматриваются варианты наказания как для союзников, так и для противников, которые активно проводят двустороннюю торговлю, используя валюты, отличные от доллара. Эти меры могут включать экспортный контроль, обвинения в валютной манипуляции и введение тарифов», — сообщает агентство.

Если Дональд Трамп победит на выборах, его команда планирует ориентировать меры против стран — членов БРИКС, которые активно увеличивают использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации.

Ранее бывший президент США выражал свое негодование по поводу решений других стран отказаться от доллара. В интервью CNBC в марте он заявил, что не допустил бы ухода стран от доллара, сравнивая это с «поражением в революционной войне» и считая, что это нанесет ущерб США.

Ранее Путин назвал главный принцип взаимодействия власти и бизнеса.

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