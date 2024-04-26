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Космонавты завершили выход в открытый космос

На МКС космонавты завершили выход в открытый космос, опередив план на 2 часа

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«Роскосмос»

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб из Роскосмоса завершили первую в 2024 году внекорабельную деятельность на Международной космической станции (МКС), закрыв выходной люк модуля «Поиск». Это стало известно из трансляции «Роскосмоса».

Кононенко и Чуб вышли в открытый космос в среду в 17:57 по московскому времени с планом провести за пределами станции 6 часов 36 минут. Однако они справились с задачами значительно быстрее и провели за пределами станции 4 часа 36 минут.

В ходе внекорабельной деятельности космонавты развернули радиолокатор на модуле «Наука», установили аппаратуру экспериментов «Кварц-М» и «Перспектива-КМ» снаружи модуля «Поиск». Также они демонтировали контейнер «Биориск-МСН», развернули блок контроля давления и осаждений на том же модуле, а также взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука».

25 апреля российские космонавты развернули радиолокатор в открытом космосе. Первый в 2024 году выход в открытый космос по программе МКС состоялся с целью доразвертывания малогабаритного радиолокатора, установленного в октябре снаружи модуля «Наука», а также для установки научного оборудования. Выходной люк модуля «Поиск» был открыт в 17:57 по мск.

Ранее ученые нашли мутации в супербактериях с МКС.

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