Отряды «Хезболлы» нанесли удар по поселениям на севере Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» обстреляли израильские поселения в Верхней Галилее из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Как сообщает источник, шиитские отряды выпустили по израильской территории не менее 10 ракет, произошли сильные взрывы.

Огонь был открыт также по высотам Кфар-Шуба, где под обстрел попали позиции израильской армии в Рувейсате. Для спасения раненых в этом районе приземлился израильский вертолет.

До этого «Хезболла» произвела массированный обстрел израильских поселений в Верхней Галилее с территории Ливана.

Особенно сильному обстрелу подверглось поселение Маргалиот, по которому было выпущено не менее 30 ракет. Подчеркивается, что массированный удар стал ответом на авианалет Израиля на поселок Ханин на территории Ливана.

До этого сообщалось, что организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Al Mayadeen опроверг информацию о планах шиитов возобновить атаки на ВС США.