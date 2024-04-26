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Ученые выяснили пользу для мозга от популярной пищевой добавки для спортсменов

SciRep: большая доза креатина улучшает когнитивные способности при нехватке сна

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Немецкие ученые из Института нейронауки и медицины доказали, что популярная пищевая добавка для повышения выносливости под названием креатин может быть полезна не только для занятий спортом. Креатин способен временно улучшить сниженные из-за нехватки сна когнитивные способности. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Креатин представляет собой азотосодержащую карбоновую кислоту. Она помогает насыщать клетки организма молекулами воды и снабжать их энергией. Употребление креатина перед тренировкой повышает физическую выносливость и помогает наращивать мышечную массу.

В эксперименте задействовали 15 здоровых людей, не страдающих нарушениями сна, психическими или неврологическими расстройствами. Участникам приходилось бодрствовать в течение ночи, при этом некоторые из них получали креатиновые добавки, а другим давали плацебо.

Принимавшие креатин добровольцы лучше справлялись с различными когнитивными задачами, включая тесты на словесную память и время реакции, по сравнению с теми, кто получал плацебо. Это говорит о том, что креатин обладает способностью повышать умственную активность и объем памяти в то время, когда лишение сна обычно снижает эти когнитивные способности.

Исследователи наблюдали изменения в химии мозга, которые сопровождают когнитивные улучшения. Используя магнитно-резонансную спектроскопию, они отметили изменения в уровнях метаболитов мозга, связанных с энергетическим метаболизмом.

«Результаты показывают, что однократная, но высокая доза креатина усиливает мыслительные способности и вызывает изменения в энергетических резервах мозга во время лишения сна», — отметил координатор исследования Али Горджинежад.

По словам ученых, креатин может стать здоровой и безопасной альтернативой кофеину и другим стимуляторам.

Ранее исследователи изучили воздействие различных спортивных пищевых добавок и витаминов на работу мозга.

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