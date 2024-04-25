Два новых российских сериала, которые мы ждем после ММКФ На ММКФ-2024 показали российские сериалы «Трасса» и «Прометей»

В столице подходит к концу 46-й Московский международный кинофестиваль. В этом году в сериальной секции участвовали два российских детектива: драматическая «Трасса», где сыграли Анна Михалкова и Александр Ильин – младший, и мистический «Прометей» с Любовью Аксеновой, Филиппом Янковским и Дмитрием Чеботаревым. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает про оба шоу.

Где и когда смотреть: в Okko — осенью 2024 года

У коррумпированной судьи из Петербурга Светланы Незнамовой (Карина Разумовская) пропадает дочь Кира (Елизавета Ищенко). На следующий день после своего 18-летия девушка, так и не дождавшись обещанного рассказа о биологических родителях, сама отправляется их искать в Кавминводы, оставив тревожное сообщение на автоответчике.

Тем временем местные жители потрясены страшной трагедией: 13-летняя девочка расстреляла свою спящую семью, после чего попыталась совершить самоубийство. Выжила она только благодаря соседу (Александр Ильин – младший), который оказался поблизости. Оба дела поручаются следовательнице Эльвире Бараевой (Анна Михалкова).

Творческий союз сценариста Олега Маловичко, режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачева известен неравнодушным к российским сериалам по хитовому детективному триллеру «Хрустальный», где московский следак искал убийцу детей в своем родном шахтерском городке. «Трасса» движется примерно по той же тропинке и выглядит примерно так же, поэтому любовь поклонников «Хрустального» ей практически гарантирована.

Любопытно другое: шоу вызывает в памяти драму Оксаны Карас «Мерзлая земля» по мотивам дела абаканского маньяка, где в схожей манере признавалась действительность последних двух лет, — героиня Светланы Ходченковой спешно переключала радиостанции, избегая фронтовых новостей. В «Трассе» встречается аналогичный момент, только с телевизором, но затем сериал заходит чуть дальше — камера Моргачева надолго задерживает взгляд на гигантском билборде «Своих не бросаем», который встречает героиню Разумовской в аэропорту Минеральных Вод.

close 100% Кадр из сериала «Трасса» ММКФ

Продолжительность: 10 серий по 50 минут

Режиссер: Душан Глигоров

В ролях: Карина Разумовская, Анна Михалкова, Александр Ильин – младший, Елизавета Ищенко

Где и когда смотреть: на Кинопоиске — во втором квартале 2024 года

В 1998 году гражданский самолет вылетает из Барнаула, но через 20 минут исчезает с радаров — и в Москве так и не приземляется. Спустя 26 лет дочь одного из пассажиров подходит к телефону и слышит голос молодого отца, который сообщает, что благополучно долетел, после чего просит выслать денег на такси. Таинственный госслужащий (предположительно, чекист) Владимир (Филипп Янковский), для которого это дело явно имеет личный характер, привлекает к расследованию независимую журналистку Анну (Любовь Аксенова). Та берет себе в помощники преподавателя физики Вадима (Дмитрий Чеботарев) и оператора Никиту (Александр Алябьев).

close 100% Кадр из сериала «Проект «Прометей» ММКФ

Кажется, снят уже плюс-минус миллион сериалов с аналогичной завязкой, так что режиссер Максим Свешников, написавший сценарий в паре с братом Вадимом (дуэт с богатой и давно начатой фильмографией — от «Алеши Поповича и Тугарина Змея» до сериалов «257 причин, чтобы жить» и «Контейнер»), тут претендует на оригинальность разве что с точки зрения русского языка.

Дополнительно эффект дежавю усиливают Аксенова, которая по сути снова играет Юлию Пчелкину из «Майора Грома», и Янковский, который изображал ровно такого же мутно-холодного товарища в пиджачке в «Контейнере». Впрочем, свежести тут как будто и не требуется: «Прометей», еще за сутки до показа на ММКФ называвшийся «Проект «Прометей» (видимо, откусили лангольеры («Лангольеры» — повесть Стивена Кинга, в которой 11 человек во время полета на Boeing 767 просыпаются и понимают, что остальные пассажиры и члены экипажа исчезли, а лайнер летит на автопилоте; выжившим нужно разобраться в происходящем и спастись от лангольеров — зубастых существ, пожирающих время)), вполне может стать крепким приключением. Если, конечно, сумеет без форс-мажоров добраться из точки А в точку Б.

close 100% Централ Партнершип

Продолжительность: 8 серий по ~50 минут

Режиссер: Максим Свешников

В ролях: Любовь Аксенова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев