Число поддельных банковских приложений выросло на четверть

Число фейковых банковских приложений выросло на четверть за год. Об этом сообщило издание «Известия».

По мнению экспертов, это продолжающаяся тенденция после блокировки официальных продуктов. Российские разработчики были вынуждены выпускать на рынок аналоги под другими названиями, чем и воспользовались злоумышленники.

Как рассказал генеральный директор компании «Стингрей Технолоджиз» Юрий Шабалин, по сравнению с показателями 2022 года, в 2023 году число таких приложений увеличилось примерно на 25%. Это создает большой риск того, что россияне будут чаще скачивать фейковые приложения и отправлять деньги мошенникам.

Например недавние исследования показали, что почти треть (28%) россиян оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в личном кабинете банка или в банковском приложении.

При этом в компании ITFB Group выяснили, что треть россиян хотя бы раз сталкивалась в сети с вредоносными клонами банковских приложений для смартфонов, начиная с 2022 года.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при помощи обновления банковского приложения.