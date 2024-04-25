Сотрудники энергетической инфраструктуры проходят мимо разрушенных объектов в Харькове, Украина, 10 апреля 2024 года

«Вывозят предприятия и сотрудников»: появились сообщения о массовой эвакуации из Харькова Ганчев заявил, что украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия

В России заявили, что украинские власти начали неофициальную эвакуацию из Харькова практически всех предприятий и других важных объектов, например, медицинских. Одновременно вывозят и ценных сотрудников. Перемещать все будут на запад Украины. Ранее мэр города говорил, что из Харькова никто не бежит и нет нужды в массовой эвакуации. При этом там разрушены все подстанции и ТЭЦ, существуют большие проблемы с электричеством и водой. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Из Харькова эвакуируют все предприятия кроме тех, что ремонтируют военную технику. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мы получаем информацию из города, что украинское правительство и так называемые власти города и области предпринимают попытку вывезти стратегические предприятия..., а оставить в городе только те предприятия, которые будут по-прежнему производить ремонт военной техники», — указал Ганчев.

Эвакуируют и другие важные объекты, что влияют «на инфраструктуру и жизнедеятельность» как региона, так и Украины в целом. Среди них медицинские учреждения , уточнил Ганчев. Все переместят на запад Украины, в частности во Львовскую и Закарпатскую области.

В первую очередь из Харькова увозят дорогостоящее оборудование. Что не получится забрать, продадут или уничтожат, рассказал Ганчев. Необходимых сотрудников тоже перевозят, чтобы они обеспечивали работу в эвакуации.

По оценке Ганчева, в городе остается 60% жителей — примерно 1,2-1,3 млн человек. До начала полномасштабного конфликта тут жили около 2 млн человек. По мнению Ганчева, власти Украины не объявят полную эвакуацию населения, пока ВСУ не проведут «фильтрацию» мужчин. Ранее чиновник говорил, что горожане прячутся по домам, боясь мобилизации.

«Население само хочет покинуть территорию Харькова только потому, что сейчас объявлена тотальная массовая мобилизация, и люди не хотят идти на убой... Основная часть, особенно мужского населения, которое находится в городе, сидит по домам», — описывал он.

«Без света и воды»: что происходит в Харькове

Мэр украинского города Игорь Терехов в начале апреля утверждал, что из Харькова никто не бежит, массового отъезда жителей нет.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. Ничего подобного не случается. Люди спокойно работают, ходят на работу, по магазинам. Никакой паники в городе нет», — описывал мэр.

Поэтому нет нужды и говорить о массовой эвакуации, хотя власти подготовили ее план , уточнял губернатор региона Олег Синегубов.

При этом тогда же глава города признал, что в Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура. Накануне, 24 апреля мэр сказал, что Харьков окончательно перестал сам производить электроэнергию, уничтожены все подстанции и ТЭЦ . Энергию передают из других областей.

Проблемы с электричеством привели к перебоям с водой, поскольку обесточены насосные подстанции. В некоторых районах города воду приходилось давать по графику.

«Не работает метрополитен, не работают светофоры в городе, не работает электротранспорт... Есть проблемы с водой, перебои с канализацией. Город находится в режиме блэкаута»,

— резюмировал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

В начале апреля на выезде из Харькова образовались огромные пробки. Убегающие люди на машинах заняли даже встречную полосу. Опубликовавший эти фотографии российский военный блогер Юрий Подоляка назвал ситуацию началом «исхода населения».

ВСУ тем временем пытаются сделать новую линию укреплений в 100 км от Харькова. Солдат бросили рыть окопы лопатами под обстрелами, не выделив технику, как заметила немецкая газета Bild.

В Харьковской области начали «принудительную эвакуацию» 11 апреля. Она проходит из 47 населенных пунктов, которые близки к границе с Россией. Губернатор Синегубов пояснил, что эти места ежедневно находятся под обстрелами. По его словам, всего там проживали 182 ребенка, поэтому важно «максимально охранять детей» и вывезти семьи.

Собирается ли Россия брать Харьков

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Харьков в наиболее вероятным направлением предполагаемого российского наступления летом.

«Мы считаем, что новые контрнаступательные операции русских могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы», — уточнил Ермак.

Минобороны создало новую группировку «Север» или N, которая угрожает Харькову, заявил 23 апреля крымский общественник, помогающий российским военным, Александр Талипов. Впервые о таком подразделении Минобороны упомянуло 14 апреля. Ведомство сообщило, что бойцы группировки «Север» поразили живую силу и технику противника на Белгородском направлении, в Сумской области Украины.

«Харьков, Сумы и Днепропетровск, готовьтесь к возвращению домой!» — написал в связи с появлением «Севера» Талипов.

Пока у Москвы якобы нет ресурсов для взятия Харькова, но она хочет отрезать его от остальной Украины и вынудить жителей покинуть город, писал Bloomberg в апреле. При этом власти Украины, по оценке издания, тоже не готовы уступать такой крупный город.

О необходимости взятия Харькова в России стали активно говорить после слов президента Владимира Путина о «санитарной зоне». Он сказал в марте, что ВСУ надо отодвинуть вглубь Украины, чтобы они не могли обстреливать Белгородскую область.

«Не исключаю, что... мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — сообщил президент.

Так он ответил на вопрос журналистов, надо ли присоединять к России Харьковскую область. При этом российский лидер отказался уточнять, «что и как мы должны присоединять и когда». Кремль пояснял, что размер санитарной зоны зависит от оружия ВСУ, чем оно дальнобойнее, тем такая «зона» будет шире.

В Госдуме же тоже обсуждали будущую санитарную зону. Зампред Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что зону надо делать не менее, чем 400 км от границы.

«Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты», — предложил депутат.